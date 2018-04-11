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Телевизор для пикника


11.04.2018 11:15

 

 

Компания Hyundai представила три новые модели портативных телевизоров серии H-LCD. Модели с диагональю 7, 9 и 10 дюймов оснащены встроенными тюнером и акустикой, поэтому их можно использовать без подключения дополнительных устройств.

 

Телевизоры поддерживают форматы MP3, JPG и MPEG4 и системы PAL, NTSC, SECAM, воспроизводят файлы с карт памяти SD/MMC и USB-накопителей, принимают цифровые (DVB-Т2) и аналоговые сигналы. 

 

Максимальная яркость дисплеев составляет 500 кд/м2; новинки обеспечивают широкий угол обзора по вертикали и горизонтали и потребляют минимальное количество электроэнергии. В комплект поставки входят ТВ-антенна, AV-кабель, сетевой адаптер и пульт дистанционного управления. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1200mAh позволяет смотреть телевизионные программы даже при отсутствии электросети. Розничная цена портативных телевизоров Hyundai – от 5100 до 7300 рублей.

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