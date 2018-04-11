Телевизор для пикника

11.04.2018 11:15 Компания Hyundai представила три новые модели портативных телевизоров серии H-LCD. Модели с диагональю 7, 9 и 10 дюймов оснащены встроенными тюнером и акустикой, поэтому их можно использовать без подключения дополнительных устройств. Телевизоры поддерживают форматы MP3, JPG и MPEG4 и системы PAL, NTSC, SECAM, воспроизводят файлы с карт памяти SD/MMC и USB-накопителей, принимают цифровые (DVB-Т2) и аналоговые сигналы. Максимальная яркость дисплеев составляет 500 кд/м2; новинки обеспечивают широкий угол обзора по вертикали и горизонтали и потребляют минимальное количество электроэнергии. В комплект поставки входят ТВ-антенна, AV-кабель, сетевой адаптер и пульт дистанционного управления. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1200mAh позволяет смотреть телевизионные программы даже при отсутствии электросети. Розничная цена портативных телевизоров Hyundai – от 5100 до 7300 рублей. Связанные новости: Готовимся к летнему сезону с Hyundai - 21.03.2018 16:44 Ресиверы DVB-T2 от Hyundai - 14.03.2018 13:55 Не хайфаем единым… - 12.03.2018 16:40 LCD панель Hyundai D46SFB - 14.12.2015 17:00 Вернуться к списку новостей