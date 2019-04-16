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Телевизор-невидимка


16.04.2019 07:00

 

 

На прошедшей в Милане выставке Salone del Mobile Panasonic и швейцарская мебельная компания Vitra представили концепт прозрачного телевизора. Официальных заявлений со стороны Panasonic, касающихся запуска проекта в массовое производство, пока не было.

 

На создание прототипа ушли два года тесного сотрудничества инженеров и дизайнеров двух компаний. Цель этого научного и творческого союза – создание аудио/видео устройств, которые могли бы интегрироваться в любой современный жилой интерьер без вмешательство в дизайн пространства. По словам разработчиков, у них получился объект, который, в отличие от традиционных телевизоров, пусть и совершенно плоских, никоим образом не «навязывается» и не заставляет владельца или дизайнера интерьера идти на компромисс: где его разместить и как «вписать» огромный чёрный прямоугольник экрана в окружающую обстановку.

 

Устройство, получившее название Vitrine, представляет собой прозрачный OLED-экран в стеклянном корпусе. Vitrine выглядит как прямоугольный лист стекла, помещённый в тонкую деревянную раму – она же является подставкой и в ней же спрятаны все провода и электронная «начинка». Изображение на экране появляется в тот момент, когда телевизор включается. Телевизор стал частью инсталляции на выставочном стенде Vitra. 

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