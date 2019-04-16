На создание прототипа ушли два года тесного сотрудничества инженеров и дизайнеров двух компаний. Цель этого научного и творческого союза – создание аудио/видео устройств, которые могли бы интегрироваться в любой современный жилой интерьер без вмешательство в дизайн пространства. По словам разработчиков, у них получился объект, который, в отличие от традиционных телевизоров, пусть и совершенно плоских, никоим образом не «навязывается» и не заставляет владельца или дизайнера интерьера идти на компромисс: где его разместить и как «вписать» огромный чёрный прямоугольник экрана в окружающую обстановку.