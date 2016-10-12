ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Simple Expo осень 2016

Simple Expo будет открыта с 1 по 3 ноября 2016 года, в дни работы выставки Integrated Systems...

Integrated Systems Russia

Выставка состоится в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с 1 по 3 ноября....

3D Print Expo 2016

17-18 ноября, уже четвёртый год подряд, в московском выставочном центре «Сокольники» будет...

Телевизор Vision Horizon от B&O


12.10.2016 17:00

 

Он оснащен новейшими аудио/видеотехнологиями, поддерживает разрешение изображения 4K Ultra HD и имеет стильный алюминиевый корпус.


BeoVision Horizon (доступен в версиях 40” и 48”) предлагает полную свободу в плане вариантов размещения, с автоматической оптимизацией изображения при разных условиях просмотра, а постоянно развивающаяся платформа Android TV обеспечивает встроенный доступ ко всему контенту и развлекательным приложениям.

BeoVision Horizon разработан Torsten Valeur с особым вниманием к мелким деталям. Это классический телевизор Bang & Olufsen, не имеющий ничего лишнего. Поэтому бескомпромиссный минимализм позволяет ему вписаться в любой интерьер и дополнить его или выделиться на его фоне. Черная алюминиевая рамка как бы исчезает, если смотреть на нее прямо, но со стороны придает экрану чувство перспективы и глубины. Алюминиевые ламели, расположенные под экраном, стильно скрывают динамики. Ламели имеют коническую форму и расположены под небольшим углом для максимально возможного качественного звучания. BeoVision Horizon элегантно размещается на стене, но его также можно установить на колесиках, вращающейся на 360 градусов напольной подставке или небрежно наклонить назад на полу на подставке Easel Stand.

Чтобы перемещение телевизора по всей комнате не вызывало изменение условий просмотра, BeoVision Horizon имеет датчик, который измеряет условия освещения и соответственно настраивает изображение на экране. BeoVision Horizon обеспечивает мощный звук без внешних аудиоустройств, но оснащен и технологией Immaculate Wireless Sound, что позволяет добавить дополнительные колонки без кабелей.

Платформа Android Smart TV обеспечивает прямой и легкий доступ к бесконечному количеству интернет-контента таких сервисов, как Google Play, а также к приложениям для развлечения, новостей и игр. Интегрированная технология Google Cast позволяет транслировать потоковое видео, фотографии и музыку прямо с мобильного телефона или планшета на BeoVision Horizon.

Управление BeoVision Horizon интуитивно понятно и осуществляется с помощью красивого пульта BeoRemote One Bluetooth, корпус которого изготавливается из цельного куска алюминия.

Связанные новости:
 Инопланетный стиль B&O серии BeoSound - 30.09.2016 10:00
 B&O PLAY BEOPLAY A1: мал, да удал - 11.05.2016 12:00
 Наушники B&O H6 и H3: для настоящих ценителей - 26.07.2013 18:00
 Семейство колонок B&O BeoLab 12 подойдет любому дому - 25.12.2012 17:00
 Акустическая система B&O BeoPlay A3: ваш iPad еще никогда не выглядел так стильно - 18.07.2012 18:00
 Плазма с диагональю экрана 103” от Bang&Olufsen - 14.05.2009 21:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007