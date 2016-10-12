12.10.2016 17:00

Он оснащен новейшими аудио/видеотехнологиями, поддерживает разрешение изображения 4K Ultra HD и имеет стильный алюминиевый корпус.



BeoVision Horizon (доступен в версиях 40” и 48”) предлагает полную свободу в плане вариантов размещения, с автоматической оптимизацией изображения при разных условиях просмотра, а постоянно развивающаяся платформа Android TV обеспечивает встроенный доступ ко всему контенту и развлекательным приложениям.



BeoVision Horizon разработан Torsten Valeur с особым вниманием к мелким деталям. Это классический телевизор Bang & Olufsen, не имеющий ничего лишнего. Поэтому бескомпромиссный минимализм позволяет ему вписаться в любой интерьер и дополнить его или выделиться на его фоне. Черная алюминиевая рамка как бы исчезает, если смотреть на нее прямо, но со стороны придает экрану чувство перспективы и глубины. Алюминиевые ламели, расположенные под экраном, стильно скрывают динамики. Ламели имеют коническую форму и расположены под небольшим углом для максимально возможного качественного звучания. BeoVision Horizon элегантно размещается на стене, но его также можно установить на колесиках, вращающейся на 360 градусов напольной подставке или небрежно наклонить назад на полу на подставке Easel Stand.



Чтобы перемещение телевизора по всей комнате не вызывало изменение условий просмотра, BeoVision Horizon имеет датчик, который измеряет условия освещения и соответственно настраивает изображение на экране. BeoVision Horizon обеспечивает мощный звук без внешних аудиоустройств, но оснащен и технологией Immaculate Wireless Sound, что позволяет добавить дополнительные колонки без кабелей.



Платформа Android Smart TV обеспечивает прямой и легкий доступ к бесконечному количеству интернет-контента таких сервисов, как Google Play, а также к приложениям для развлечения, новостей и игр. Интегрированная технология Google Cast позволяет транслировать потоковое видео, фотографии и музыку прямо с мобильного телефона или планшета на BeoVision Horizon.



Управление BeoVision Horizon интуитивно понятно и осуществляется с помощью красивого пульта BeoRemote One Bluetooth, корпус которого изготавливается из цельного куска алюминия.