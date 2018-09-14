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Телевизоры Loewe: новый дизайн и голосовое управление Alexa


14.09.2018 08:00

 

 

На прошедшей в Берлине выставке IFA 2018 компания Loewe представила ряд новых решений, которые появятся на рынке до конца текущего года. 

 

Телевизоры модели Bild 5 OLED можно будет заказать в специальной отделке. В компании считают, что высокотехнологичная техника не должна быть сугубо утилитарной, дизайн не менее важен. Поэтому в ассортименте Loewe появилась серия Colour Code, в которую входят ТВ с отделкой трёх новых цветов – розового (Himalayan Rose), голубого (Fog Blue) и жёлтого (Citrine Yellow). Телевизоры можно приобрести в комплекте с премиальной деревянной подставкой.

 

Результатами сотрудничества Loewe с компанией Mimi Hearing Technologies стал телевизор Mimi DefinedÔ, первое в мире устройство такого типа с интегрированной системой персонализации звука. Новая технология будет внедрена в ближайшее время, после чего телевизоры смогут создавать «профиль пользователя» и автоматически подстраивать под него своё звучание – например, устанавливать желаемый уровень громкости и т.п. Детали неизвестны, но принцип работы аналогичен тому, как осуществляется настройка изображения, если зритель носит  очки: картинку можно сделать более чёткой, если при установках «по умолчанию» она кажется пользователю размытой. Функция появится во всех моделях ТВ Loewe после обновления программного обеспечения.

 

Компания продолжает разрабатывать совместные решения и с другими производителями, например, с Vogel. Так, пользователь может управлять вращающимся настенным держателем Vogel NEST 7335с помощью пульта от телевизора Loewe. Телевизор можно наклонять или поворачивать в пределах угла в 40-65 градусов; когда устройство включается, держатель автоматически выдвигается и занимает то положение, в котором находился в предыдущий раз; аналогичным образом при отключении телевизора держатель возвращается в нерабочее положение.

 

Ещё одной новостью стала интеграция голосового помощника Amazon Alexa во все модели «умных» телевизоров Loewe. С помощью голосовых команд можно управлять несколькими телевизорами (до трёх), а также другими интеллектуальными электронными устройствами. Для этого нужно установить приложение Amazon Alexa на смартфон и подключить выбранные телевизоры.

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