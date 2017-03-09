Корпорация Sony озвучила свои планы по сотрудничеству с Google. До конца 2017 года все новейшие модели телевизоров Sony планируется оснастить встроенным виртуальным помощником Google Assistant.

Он позволит управлять домашними системами развлечений и другими электронными устройствами и получать от них различную информацию. Например, владелец такого телевизора сможет получить от Google Assistant ответ на вопрос «Какой счёт в футбольном матче…» или попросить его уменьшить яркость диммируемых светильников. Для общения с виртуальным помощником нужно будет нажать кнопку микрофона на пульте дистанционного управления.