ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Телевизоры TCL: обновление линейки


15.04.2017 11:00

 

 

Компания TCL представляет на российском рынке новые модели телевизоров 2930US и 2930. Новинки поддерживают технологию HDR и оснащены современной подсветкой. 

 

Телевизоры модели 2930US оснащены функциями Smart TV. Операционная система Android поддерживает загрузку контента, делая возможным  просмотр фильмов и прослушивание музыки в наилучшем качестве. Пользовательский интерфейс TV+ 2.0 предоставляет возможность обновления прошивки для постоянного расширения функциональности ТВ и соответствия быстро меняющимся стандартам. Встроенная технология Bluetooth обеспечивает беспроводное подключения к телевизору акустических систем, а технология Miracast дает возможность напрямую передавать мультимедиа контент с мобильного телефона или планшета на экран ТВ. Двухдиапазонный Wi-Fi роутер, работающий на частотах 2.4ГГц и 5 ГГц, обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. 

 

Full HD телевизор 2930 с широким углом позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя, имеет встроенный тюнер DVB-T2 для просмотра смотреть эфирных телеканалов в цифровом качестве. 

 

Обе новинки поддерживают целый ряд полезных цифровых функций, таких, как телетекст, таймер сна, «родительский контроль» и др. Электронный телегид позволяет планировать просмотр передач и фильмов на 7 дней вперед. Модели предоставляют возможность выбора языка субтитров. 

Связанные новости:
 TCL представляет новую линейку телевизоров P2US - 27.02.2017 12:06
 Телевизоры TCL P Series: Dolby Vision за 500 долларов - 14.01.2017 12:57
 Телевизоры TCL с разрешением 4K и HDR - 01.12.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007