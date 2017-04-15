Телевизоры TCL: обновление линейки
Компания TCL представляет на российском рынке новые модели телевизоров 2930US и 2930. Новинки поддерживают технологию HDR и оснащены современной подсветкой.
Телевизоры модели 2930US оснащены функциями Smart TV. Операционная система Android поддерживает загрузку контента, делая возможным просмотр фильмов и прослушивание музыки в наилучшем качестве. Пользовательский интерфейс TV+ 2.0 предоставляет возможность обновления прошивки для постоянного расширения функциональности ТВ и соответствия быстро меняющимся стандартам. Встроенная технология Bluetooth обеспечивает беспроводное подключения к телевизору акустических систем, а технология Miracast дает возможность напрямую передавать мультимедиа контент с мобильного телефона или планшета на экран ТВ. Двухдиапазонный Wi-Fi роутер, работающий на частотах 2.4ГГц и 5 ГГц, обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.
Full HD телевизор 2930 с широким углом позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя, имеет встроенный тюнер DVB-T2 для просмотра смотреть эфирных телеканалов в цифровом качестве.
Обе новинки поддерживают целый ряд полезных цифровых функций, таких, как телетекст, таймер сна, «родительский контроль» и др. Электронный телегид позволяет планировать просмотр передач и фильмов на 7 дней вперед. Модели предоставляют возможность выбора языка субтитров.
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