Телевизоры TCL: обновление линейки

15.04.2017 11:00 Компания TCL представляет на российском рынке новые модели телевизоров 2930US и 2930. Новинки поддерживают технологию HDR и оснащены современной подсветкой. Телевизоры модели 2930US оснащены функциями Smart TV. Операционная система Android поддерживает загрузку контента, делая возможным просмотр фильмов и прослушивание музыки в наилучшем качестве. Пользовательский интерфейс TV+ 2.0 предоставляет возможность обновления прошивки для постоянного расширения функциональности ТВ и соответствия быстро меняющимся стандартам. Встроенная технология Bluetooth обеспечивает беспроводное подключения к телевизору акустических систем, а технология Miracast дает возможность напрямую передавать мультимедиа контент с мобильного телефона или планшета на экран ТВ. Двухдиапазонный Wi-Fi роутер, работающий на частотах 2.4ГГц и 5 ГГц, обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Full HD телевизор 2930 с широким углом позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя, имеет встроенный тюнер DVB-T2 для просмотра смотреть эфирных телеканалов в цифровом качестве. Обе новинки поддерживают целый ряд полезных цифровых функций, таких, как телетекст, таймер сна, «родительский контроль» и др. Электронный телегид позволяет планировать просмотр передач и фильмов на 7 дней вперед. Модели предоставляют возможность выбора языка субтитров. Связанные новости: TCL представляет новую линейку телевизоров P2US - 27.02.2017 12:06 Телевизоры TCL P Series: Dolby Vision за 500 долларов - 14.01.2017 12:57 Телевизоры TCL с разрешением 4K и HDR - 01.12.2016 17:00 Вернуться к списку новостей