ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Конкурс домашних кинозалов

Конкурс «Лучший интерьер домашнего кинотеатра» является международным. Правила участия – простые....

Куда пойти в январе

Москва перенасыщена событиями в любое время года, а уж в январе – особенно, одни бесконечные ЁЛКИ,...

Телевизоры TCL P Series: Dolby Vision за 500 долларов


14.01.2017 12:57

 

 

Китайский производитель телевизоров TCL представил на CES 2017 несколько новых UHD-телевизоров, включая модели из топовой серии P. Главная особенность телевизоров данной серии заключается в их небольшой цене — за 50-дюймовую модель c поддержкой Dolby Vision HDR производитель попросит всего $499. Также будут доступны модели с 55- и 65-дюймовым экранами. Все панели телевизоров серии P оснащены LED-подсветкой с 72-зонным локальным затемнением (у TCL данная технология получила название «Contrast Control»).

Все модели серии базируются на ОС Roku, что дает возможность стримить контент в формате Dolby Vision и HDR10, используя Wi-Fi или проводное подключение к сети. Каждый из телевизоров оснастили тремя портами HDMI 2.0a, это позволит подключить современный UHD Blu-ray-плеер.

На рынке США телевизоры TCL P Series появятся весной этого года.

Связанные новости:
 Телевизоры TCL с разрешением 4K и HDR - 01.12.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007