Телевизоры TCL P Series: Dolby Vision за 500 долларов

14.01.2017 12:57 Китайский производитель телевизоров TCL представил на CES 2017 несколько новых UHD-телевизоров, включая модели из топовой серии P. Главная особенность телевизоров данной серии заключается в их небольшой цене — за 50-дюймовую модель c поддержкой Dolby Vision HDR производитель попросит всего $499. Также будут доступны модели с 55- и 65-дюймовым экранами. Все панели телевизоров серии P оснащены LED-подсветкой с 72-зонным локальным затемнением (у TCL данная технология получила название «Contrast Control»).



Все модели серии базируются на ОС Roku, что дает возможность стримить контент в формате Dolby Vision и HDR10, используя Wi-Fi или проводное подключение к сети. Каждый из телевизоров оснастили тремя портами HDMI 2.0a, это позволит подключить современный UHD Blu-ray-плеер.



На рынке США телевизоры TCL P Series появятся весной этого года. Связанные новости: Телевизоры TCL с разрешением 4K и HDR - 01.12.2016 17:00 Вернуться к списку новостей