Домашняя техника Телевизоры TCL с разрешением 4K и HDR

01.12.2016 17:00 Два новых телевизора С1CUS и С1US компании TLC обеспечивают изображение с разрешением 4K и отображают расширенный динамический диапазон HDR.



Новинки отличаются друг от друга форм-фактором. Модель С1US - плоский телевизор, С1CUS представлена в изогнутом корпусе. Кроме того, диагонали моделей составляют 50 (С1US), 55 и 65 дюймов на выбор (С1CUS).



Устройства поддерживают современный формат HDR (High Dynamic Range), предназначенный для повышения прорисовки полутонов на экране телевизора и позволяющий максимально приблизить реалистичность телевизионной картинки к оригиналу. Телевизоры с HDR создают более привлекательное для глаза изображение, расширяя диапазон передачи цветовых оттенков и позволяя зрителю различать до миллиарда тончайших цветовых тонов. Широкий угол обзора дает также возможность получать отличное качество картинки без искажения.



Новинки также поддерживают функцию Motion Estimation and Motion Compensation. Это возможность преобразования частоты кадров видео, позволяющая видеть действие на экране более плавным, чётким и реалистичным.



Smart-платфрпма в телевизорах откроет доступ в новый мир увлекательных и полезных функций, которые разнообразят жизнь пользователей и превратят устройство в настоящего друга и персонального помощника. Телевизор оснащен операционной системой Android и возможностью беспроводного доступа в интернет, что позволит загружать любимые фильмы и приложения прямо из сети. Кроме того, устройство уже имеет ряд предустановленных приложений и «умных» функций. Например, таких как телетекст, таймер сна, «родительский контроль» и др. Контент с экрана смартфона также легко можно перенести на большой экран телевизора или, наоборот, с телевизора на смартфон. Таким, образом, можно не прерывать просмотр фильма, даже если вы выходите из комнаты. Связанные новости: MERLION взял телевизоры TCL в «оборот» - 20.01.2015 13:00 Вернуться к списку новостей