30.01.2017 12:00

Bang & Olufsen добавляет более теплый оттенок в ассортимент брэнда с новой коллекцией изделий в латунном оттенке, вдохновленном современным стилем жизни и вневременным изяществом направления Ар-деко.



Теплыми оттенками пополнил свою коллекцию Bang & Olufsen. Cool Modern Collection представляет совершенно новый стиль в мире Bang & Olufsen и предлагает серию своих самых популярных аудиосистем, акустических колонок и телевизоров в теплых тонах, которые редко используются для электронных устройств.



Новая Cool Modern Collection сочетает культовый дизайн и стильный скандинавский минимализм Bang & Olufsen со сверкающими, алюминиевыми конструкциями в латунном оттенке и темные красивые цвета тканей для создания теплой изысканной атмосферы в соответствии с ведущими тенденциями.



Cool Modern Collection объединяет технологии и декоративное искусство в воплощении яркого стиля жизни. Именно поэтому Cool Modern Collection также представляет два новых роскошных цвета ткани для панелей колонок: Purple Heart – это теплый оттенок выдержанного вина и темного вереска, тогда как Parisian Night напоминает бархатистое темно-синее ночное небо.



BeoLab 18 и BeoVision 14, входящие в Cool Modern Collection, оснащены панелями колонок с ламелями из паленого дуба. Они комбинируются с новыми матовыми черными подставками и настенными креплениями для обеспечения гармоничного сочетания с мягким сиянием рамки с новым латунным оттенком.



Новая коллекция в цвете Brass Tone включает широкий ассортимент продукции, в том числе новый телевизор BeoVision 14, беспроводную аудиосистему BeoSound 35, культовые акустические колонки BeoLab 18 и беспроводные акустические системы BeoSound 1 и BeoSound 2.