ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Конкурс домашних кинозалов

Конкурс «Лучший интерьер домашнего кинотеатра» является международным. Правила участия – простые....

Теплая зима с Bang & Olufsen Cool Modern Collection


30.01.2017 12:00

 

 

Bang & Olufsen добавляет более теплый оттенок в ассортимент брэнда с новой коллекцией изделий в латунном оттенке, вдохновленном современным стилем жизни и вневременным изяществом направления Ар-деко.

Теплыми оттенками пополнил свою коллекцию Bang & Olufsen. Cool Modern Collection представляет совершенно новый стиль в мире Bang & Olufsen и предлагает серию своих самых популярных аудиосистем, акустических колонок и телевизоров в теплых тонах, которые редко используются для электронных устройств.

Новая Cool Modern Collection сочетает культовый дизайн и стильный скандинавский минимализм Bang & Olufsen со сверкающими, алюминиевыми конструкциями в латунном оттенке и темные красивые цвета тканей для создания теплой изысканной атмосферы в соответствии с ведущими тенденциями.

Cool Modern Collection объединяет технологии и декоративное искусство в воплощении яркого стиля жизни. Именно поэтому Cool Modern Collection также представляет два новых роскошных цвета ткани для панелей колонок: Purple Heart – это теплый оттенок выдержанного вина и темного вереска, тогда как Parisian Night напоминает бархатистое темно-синее ночное небо.

BeoLab 18 и BeoVision 14, входящие в Cool Modern Collection, оснащены панелями колонок с ламелями из паленого дуба. Они комбинируются с новыми матовыми черными подставками и настенными креплениями для обеспечения гармоничного сочетания с мягким сиянием рамки с новым латунным оттенком.

Новая коллекция в цвете Brass Tone включает широкий ассортимент продукции, в том числе новый телевизор BeoVision 14, беспроводную аудиосистему BeoSound 35, культовые акустические колонки BeoLab 18 и беспроводные акустические системы BeoSound 1 и BeoSound 2.

Связанные новости:
 Дубовые ламели Bang & Olufsen BeoVision 14 - 17.08.2016 17:00
 Bluetooth-колонка Bang & Olufsen Beolit 15 - 25.05.2015 12:00
 Телевизор Bang & Olufsen BeoVision Avant - 06.06.2014 10:00
 Беспроводные акустические системы Bang & Olufsen BeoLab17, BeoLab 18 и BeoLab 19 - 11.11.2013 18:00
 Акустические системы Bang & Olufsen Beolab 12-2: в стильном корпусе стильный звук - 11.07.2012 10:00
 Телевизор Bang & Olufsen BeoVision 12 – 65 дюймов тонкой плазмы - 06.07.2012 10:00
 SpeakerCraft Profile: плоский магнитный гриль - 24.08.2011 17:00
 Плоский дизайн Bang & Olufsen - 02.12.2010 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007