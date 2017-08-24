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The Cinema Designer: новая полезная опция для инсталляторов


24.08.2017 14:54

 

 

Создатели он-лайн инструмента для построения домашних кинозалов The Cinema Designer продолжают совершенствовать свой продукт. Теперь полное предложение, которое инсталлятор может предоставить своему заказчику, включает отчёты о проведённой аудио и видео калибровке.

 

Наличие таких отчётов – одно из основных требований CEDIA; в том числе при подаче заявок на участие в регулярно проводимых ассоциацией конкурсах на лучший проект домашнего кинозала и пр. Калибровочные отчёты свидетельствуют о высоком качестве инсталляции и профессионализме интегратора. Теперь документация, которую за считанные минуты получают системные интеграторы, работая с программой, стала ещё более полной. Помимо вышеупомянутых отчётов, она включает более тридцати листов 3D CAD чертежей (в том числе план помещения, расположение проекционного экрана, акустических систем и пр.), рекомендации по дизайну помещения, планы рассадки зрителей, расчёт углов обзора и оптимальной точки для размещения проектора, требования к акустическом системам, усилителю и процессору и многое другое. 

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