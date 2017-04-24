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The Cinema Designer: новые возможности


24.04.2017 11:00

 

 

The Cinema Designer (TCD) – первый в мире интерактивный веб-инструмент для проектирования домашних кинозалов. На сегодняшний день на сайт загружена информация о продукции около 40 популярных аудио-видео брендов, позволяющая создать проект домашнего кинозала без утомительных поисков нужных данных (3d-модели, технические характеристики, габариты и пр.). 

 

За последний месяц список пополнился такими брендами, как Genelec, Arcam, Legacy Audio, RPG и Artnovion. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте TCD.

 

В ближайшее время планируется интегрировать в систему алгоритм акустической коррекции помещений Trinnov. Благодаря этому программа сможет автоматически – в зависимости от того, где расположены места для прослушивания – добавлять (или уменьшать до требуемого) то количество акустических систем, которое необходимо для получения качественного окружающего звучания, и располагать их на плане. В ближайшем будущем планируется добавить подобную опцию и для больших помещений, в которых предполагается построение кинозалов формата Dolby Atmos (до 32 звуковых каналов).

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