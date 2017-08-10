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The Cinema Designer представляет обновление Trinnov


10.08.2017 19:00

 

 

 

На онлайн-ресурсе для построения домашних кинозалов TCD (The Cinema Designer) произошло наиболее значительное обновление. Теперь пользователи ресурса могут воспользоваться технологиями Trinnov для создания рабочих чертежей для своих инсталляционных проектов.

 

Преимущество инструментария TCD – в быстроте и точности расчётов. Облачный сервис The Cinema Designer даёт возможность интеграторам значительно сократить время, требуемое на подготовку чертежей и конфигурирование аудио-видео систем различного уровня, от медиа-комнаты до профессионального домашнего кинозала в выделенном помещении. 

 

Обновление Trinnov позволяет «справиться» с самыми сложными задачами и оперативно рассчитать необходимую конфигурацию для систем домашнего кинотеатра формата Dolby Atmos и DTS:X с количеством акустических каналов до 38. Благодаря новым функциям вероятность ошибки при проектировании сводится к нулю: система позволяет исключительно точно определить место расположения каждого громкоговорителя и не рассматривает комбинации аудио-видео компонентов, которые просто не «сработают».

 

Сама компания Trinnov Audio рассматривает TCD как один из основных инструментов при подготовке своих дилеров, обязывая их пройти обучающий курс и доказать свои навыки владения всеми возможностями сервиса перед тем, как получить дилерский сертификат первого уровня.

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