10.08.2017 19:00

На онлайн-ресурсе для построения домашних кинозалов TCD (The Cinema Designer) произошло наиболее значительное обновление. Теперь пользователи ресурса могут воспользоваться технологиями Trinnov для создания рабочих чертежей для своих инсталляционных проектов.

Преимущество инструментария TCD – в быстроте и точности расчётов. Облачный сервис The Cinema Designer даёт возможность интеграторам значительно сократить время, требуемое на подготовку чертежей и конфигурирование аудио-видео систем различного уровня, от медиа-комнаты до профессионального домашнего кинозала в выделенном помещении.

Обновление Trinnov позволяет «справиться» с самыми сложными задачами и оперативно рассчитать необходимую конфигурацию для систем домашнего кинотеатра формата Dolby Atmos и DTS:X с количеством акустических каналов до 38. Благодаря новым функциям вероятность ошибки при проектировании сводится к нулю: система позволяет исключительно точно определить место расположения каждого громкоговорителя и не рассматривает комбинации аудио-видео компонентов, которые просто не «сработают».