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The Cinema Designer: шесть новых брендов


14.11.2017 11:30

 

 

База данных он-лайн ресурса для построения домашних кинозалов TCD (The Cinema Designer) пополнилась информацией о продукции шести аудио-видео производителей: Monitor Audio, Genelec, BenQ, Epson, RPG Europe и Grimani Systems.

 

Разработчики специализированного софта добавили данные обо всех сериях акустических систем Monitor Audio, включая как корпусные, так и встраиваемые модели и сабвуферы, а также о студийных мониторах серий Classic и SAM, производимых компанией Genelec. Также в числе «новинок», данных о которых в системе до сих пор не было – громкоговорители Grimani Systems серий Cinema One, Cinema Two и Cinema Three.

 

В списке моделей видеопроекторов, доступных для выбора при проектировании домашнего кинозала – проектор с THX сертификацией BenQ W8000 и несколько других моделей BenQ, а также проектор премиум-класса  Epson EH-LS10500 и Full HD 3D-модели EH-TW9300, EH-TW7300 и EH-TW6800.

 

Кроме того, теперь при расчётах можно использовать данные о материалах для акустической обработки помещения, производимых компанией RPG Europe.

 

Инсталляторы могут оформить подписку на онлайн-сервис TCD, выбрав один из трёх вариантов: Media Room, Cinema room и Cinema Room Pro.

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