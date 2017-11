The Cinema Designer: шесть новых брендов

14.11.2017 11:30 База данных он-лайн ресурса для построения домашних кинозалов TCD (The Cinema Designer) пополнилась информацией о продукции шести аудио-видео производителей: Monitor Audio, Genelec, BenQ, Epson, RPG Europe и Grimani Systems. Разработчики специализированного софта добавили данные обо всех сериях акустических систем Monitor Audio, включая как корпусные, так и встраиваемые модели и сабвуферы, а также о студийных мониторах серий Classic и SAM, производимых компанией Genelec. Также в числе «новинок», данных о которых в системе до сих пор не было – громкоговорители Grimani Systems серий Cinema One, Cinema Two и Cinema Three. В списке моделей видеопроекторов, доступных для выбора при проектировании домашнего кинозала – проектор с THX сертификацией BenQ W8000 и несколько других моделей BenQ, а также проектор премиум-класса Epson EH-LS10500 и Full HD 3D-модели EH-TW9300, EH-TW7300 и EH-TW6800. Кроме того, теперь при расчётах можно использовать данные о материалах для акустической обработки помещения, производимых компанией RPG Europe. Инсталляторы могут оформить подписку на онлайн-сервис TCD, выбрав один из трёх вариантов: Media Room, Cinema room и Cinema Room Pro.