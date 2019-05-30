30.05.2019 15:45

В Нэшвилле (США) до 20 июня проходит аукцион, на котором желающие могут приобрести акустические системы Thiel. Минимальных резервных ставок нет; общее количество доступных для покупки громкоговорителей превышает 1100 единиц. Среди распродаваемых моделей – Thiel Aurora, TM3 и TT1.



Напомним: в 2018 году компания Thiel Audio была объявлена банкротом. Известнейший бренд, уважаемый и любимый во всём мире, прекратил своё существование спустя менее десяти лет после смерти его основателя, Джима Тила (Jim Thiel).



Несмотря на весьма печальный повод, ликвидация товарных запасов означает, что многие поклонники торговой марки смогут наконец приобрести пару колонок любимого бренда и реализовать свою мечту, недостижимую ранее. Так, модель ТМ3 в США продавалась по розничной цене 3000 долларов за пару, плюс 600 долларов за подставки, а за пару акустических систем Thiel ТТ1 аудиолюбителям приходилось платить по 5798 долларов.