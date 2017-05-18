Компания Thorens, существующая уже более 130 лет, представила новую серию проигрывателей виниловых пластинок, выполненных в ретро стиле, но с использованием современных технологий и материалов.

TD 903, TD 905 и TD 907, вошедшие в новую серию Thorens – проигрыватели с подвесным суб-шасси из композитного triCom с отличными демфирующими свойствами и высокой жёсткостью. Суб-шасси подвешено на трёх конических пружинах, натяжение которых можно регулировать. Проигрыватели можно использовать с самыми разными моделями тонармов 9” и 10”, выпускаемыми сторонними производителями.