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Thorens: новая серия виниловых проигрывателей TD 900


18.05.2017 11:39

 

 

Компания Thorens, существующая уже более 130 лет, представила новую серию проигрывателей виниловых пластинок, выполненных в ретро стиле, но с использованием современных технологий и материалов.

 

Модели серии TD 900 напоминают «старые добрые» Thorens TD 150 и 160 – классические проигрыватели, выпускавшиеся в 1960 годы и пользовавшиеся большой популярностью. 

 

TD 903, TD 905 и TD 907, вошедшие в новую серию Thorens – проигрыватели с подвесным суб-шасси из композитного triCom с отличными демфирующими свойствами и высокой жёсткостью. Суб-шасси подвешено на трёх конических пружинах, натяжение которых можно регулировать. Проигрыватели можно использовать с самыми разными моделями тонармов 9” и 10”, выпускаемыми сторонними производителями.

 

Официальный дистрибьютор продукции Thorens в России – компания MMS Cinema.

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