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THX анонсировала чип-усилитель для VR-шлемов и беспроводных наушников


15.01.2017 12:00

 

 

THX анонсировала разработку нового чипа усилителя звука, который, как уверяет компания, будет отличаться «самым низким в мире уровнем шумов и искажений». Также обещают очень низкий уровень потребления энергии. Чип создается для использования в мобильных шлемах VR, беспроводных наушниках и другой подобной технике.

Разработка получила название «THX AAA». Усилитель представляет собой 2,4-мм квадратный ASIC-чип, который создавался совместно с Triad Semiconductor (фирма, работавшая с Valve при создании технологии отслеживания Lighthouse для шлема HTC Vive).

Осенью прошлого года производитель периферийных игровых устройств Razer купил THX, и чип THX AAA стал первым шагом компании на рынок компонентов для AV-устройств.

«Усилитель AAA от THX действительно бесшумен тогда, когда источник бесшумен, чип выдает звук таким, каким его задумывали. — сказал Рейд Вендер из Triad Semiconductor. — THX AAA станет прорывом в мире усилителей, так как он потребляет очень мало энергии и выдает звук с широким динамическим диапазоном. Низкое энергопотребление обеспечивает длительную работу батареи. Такие преимущества оценят все пользователи VR-устройств и беспроводных наушников».

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