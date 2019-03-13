Два года назад Tidal презентовал Tidal Masters. По сути, это сервис потокового вещания в студийном качестве. Воспользоваться им могли подписчики пакета Tidal Hi-Fi, без дополнительной платы.

Изначально услуга была доступна через компьютерное приложение или при использовании отдельных компонентов с поддержкой стандарта MQA. В начале этого года на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе разработчики объявили о появлении приложения для Android. И вот теперь наконец-то появилась и поддержка для устройств Apple с iOS версии 11 и выше.