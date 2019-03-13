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Tidal Masters для Apple iPhone/iPad


13.03.2019 11:35

 

 

Два года назад Tidal презентовал Tidal Masters. По сути, это сервис потокового вещания в студийном качестве. Воспользоваться им могли подписчики пакета Tidal Hi-Fi, без дополнительной платы. 

 

Изначально услуга была доступна через компьютерное приложение или при использовании отдельных компонентов с поддержкой стандарта MQA. В начале этого года на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе разработчики объявили о появлении приложения для Android. И вот теперь наконец-то появилась и поддержка для устройств Apple с iOS версии 11 и выше.  

 

Для полной распаковки файла MQA и его воспроизведения по-прежнему требуется сопряжение с MQA-совместимым ЦАП.

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