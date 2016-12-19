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Тканевые колонки Creative Nuno


19.12.2016 10:00

 

 

Новые Bluetooth-колонки Creative Nuno и Nuno Micro позиционируются производителем как дизайнерская портативная акустика с тканевым покрытием. Новинки доступны в сером и черном цветах.

Модели обладают интересным минималистичным дизайном и небольшими размерами.  Если говорить о технических характеристиках, то обе колонки поддерживают подключение к источнику по Bluetooth или через AUX-вход. Модель Nuno отличается более мощной батареей (до 6 часов работы), наличием двух динамиков и, соответственно, большим весом и габаритами. Nuno Micro весит в два раза меньше (всего 180 г), но не может похвастаться двумя излучателями. Батарея младшей модели, если верить Creative, может работать 4 часа подряд.

Обе колонки оснащены микрофонами и поддерживают функцию конференц-связи. Заряжается акустика через USB.
 
Рекомендованная цена на колоноки Creative Nuno и Nuno Micro составляет 3’700₽ и 2’000₽, соответственно.

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