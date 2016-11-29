Домашняя техника Только ДВА лазерных проектора NEC для инсталляторов? Целых ДВА!

29.11.2016 10:00 Компания NEC выпустила два видеопроектора с лазерной подсветкой, каждый из которых может стать основой серьезной профессиональной инсталлированной AV-системы.



Первая новинка модель PX803UL, представляет собой компактный аппарат со световым потоком 8000 ANSI лм и низкой стоимостью владения. Проектор способен создавать изображения с диагональю до 500”, при этом его габариты составляют всего 500x211x577 (без подставки и оптики), а уровень шума в экономичном/стандартном режимах не превышает 35/40 дБ. Проектор выполнен по принципу «поставил и забыл», что достигается за счёт современного лазерно-фосфорного источника света с ресурсом работы 20 000 часов и оптического тракта на одной DLP-матрице, не требующего замены фильтров. Высокое значение соотношения контрастности (10 000:1) в сочетании с точной цветопередачей и физическим разрешением матрицы 1920x1200 позволяет применять этот аппарат в требовательных к качеству изображения инсталляциях, а широкий набор сменной оптики (8 объективов, из которых 6 — с изменяемым фокусным расстоянием) — использовать его в залах самой разной конфигурации. PX803UL полностью готов к 3D-показам (при оснащении дополнительным оборудованием), способен работать с 4K-контентом и обладает полным набором необходимых входов, включая порт HDBase T.



Еще один лазерный проектор, PX1004UL, обеспечивает изображение с разрешением 4K и яркостью 10 000 ANSI лм, и не требует обслуживания в течение длительного времени – до 20 тыс. часов. Разработанный для использования в режиме 24/7, данный проектор объединяет в себе технологию цифровой обработки Digital Light Processing (DLP) и собственное разрешение WUXGA, обеспечивает неизменное качество цветопередачи, проецируя в течение длительного времени яркие изображения без потери яркости. Лазерная технология также устраняет необходимость замены лампы, уменьшает необходимость в отнимающем много времени обслуживании устройства. Кроме того, в лазерном проекторе применяется защищенная от пыли конструкция, не требующая чистки и замены фильтров.



Функции альбомной и портретной ориентации дают возможность устанавливать проектор под любым углом, а благодаря функции геометрического контроля устройство идеально подходит для проекции на изогнутых поверхностях. Кроме того проектор поддерживает автоматические стекирование и совмещение камер. Это дает пользователям возможность быстро и легко создавать многоэкранные инсталляции, а также выводить большие изображения для презентаций. Связанные новости: NEC Display Solutions в России - 05.10.2016 10:00 Сенсорный стол NEC Ultra High Definition InGlass для бизнес-ланчей - 24.08.2016 17:00 Вернуться к списку новостей