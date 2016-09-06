06.09.2016 17:00

Саундбар HT-NT5, выпущенный компанией Sony, поддерживает аудио высокого разрешения и 4К, имеет встроенный Wi-Fi и может использоваться в составе многокомнатных систем.



Саундбар HT-NT5 класса «премиум» отлично подойдет как для отдыха перед телевизором, так и для громкой вечеринки. Повторяя концепцию дизайна телевизоров BRAVIA этого года, Slice of Living, которая предполагает отсутствие лишних элементов и лаконичность линий, тонкий корпус саундбара не закрывает экран ТВ. Стильный дизайн корпуса дополняется сенсорной панелью управления и системой скрытого размещения кабелей, которая позволяет спрятать соединительные провода внутри подставки телевизоров BRAVIA. Также предусмотрена возможность беспроводного подключения по Bluetooth и Wi-Fi. При этом инновационная технология LDAC от Sony благодаря трехкратному увеличению скорости передачи данных позволяет передавать композиции по беспроводному соединению с сохранением оригинального высокого качества звучания.



Саундбар поддерживает High-Resolution Audio (аудио высокого разрешения – форматы DSD, FLAC, ALAC, AIFF) благодаря шести отдельным динамикам, у каждого из которых имеется свой собственный усилитель. Беспроводной сабвуфер Sigma новой конструкции с двойными магнитами обеспечит насыщенное и мощное звучание басов. Суммарная мощность HT-NT5 составляет 400 Вт, а для придания звуку объемности предусмотрена технология S-Force PRO Front Surround.



Сквозной режим HDMI 2.0 использует преимущества последних стандартов звука и изображения формата 4K, а HDCP 2.2 устраняет проблемы при воспроизведении контента в формате 4K с защитой от копирования и поддержкой HDR. Новая модель также имеет функцию Multiroom – управление АС из любой точки вашего дома, воспроизводя ее с различных источников в любое время и в любом удобном месте. Возможность подключения беспроводных тыловых колонок (SRS-ZR5, SRS-ZR7) позволяет легко использовать различные варианты многоканального воспроизведения.



Рекомендованная цена на саундбар Sony HT-NT5 составляет 44’990 ₽.