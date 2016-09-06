ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Необычный формат MIXAR2016

24 сентября 2016 в Культурном центре ЗИЛ пройдет неклассическая конференция по новейшим технологиям...

«Чистый Четверг» с Analog Renaissance

14 июля в старейшем Hi-Fi салоне "Нота Плюс", по адресу Москва, Большая Ордынка, дом 50, стр. 1,...

Семинар по автоматизированным шторным системам QMotion

Компания QMotion приглашает принять участие в семинаре QMOTION ADVANCED SHADING SYSTEMS, который...

Тонкий, громкий саундбар Sony HT-NT5


06.09.2016 17:00

 

 

Саундбар HT-NT5, выпущенный компанией Sony, поддерживает аудио высокого разрешения и 4К, имеет встроенный Wi-Fi и может использоваться в составе многокомнатных систем.

Саундбар HT-NT5 класса «премиум» отлично подойдет как для отдыха перед телевизором, так и для громкой вечеринки. Повторяя концепцию дизайна телевизоров BRAVIA этого года, Slice of Living, которая предполагает отсутствие лишних элементов и лаконичность линий, тонкий корпус саундбара не закрывает экран ТВ. Стильный дизайн корпуса дополняется сенсорной панелью управления и системой скрытого размещения кабелей, которая позволяет спрятать соединительные провода внутри подставки телевизоров BRAVIA. Также предусмотрена возможность беспроводного подключения по Bluetooth и Wi-Fi. При этом инновационная технология LDAC от Sony благодаря трехкратному увеличению скорости передачи данных позволяет передавать композиции по беспроводному соединению с сохранением оригинального высокого качества звучания.

Саундбар поддерживает High-Resolution Audio (аудио высокого разрешения – форматы DSD, FLAC, ALAC, AIFF) благодаря шести отдельным динамикам, у каждого из которых имеется свой собственный усилитель. Беспроводной сабвуфер Sigma новой конструкции с двойными магнитами обеспечит насыщенное и мощное звучание басов. Суммарная мощность HT-NT5 составляет 400 Вт, а для придания звуку объемности предусмотрена технология S-Force PRO Front Surround.

Сквозной режим HDMI 2.0 использует преимущества последних стандартов звука и изображения формата 4K, а HDCP 2.2 устраняет проблемы при воспроизведении контента в формате 4K с защитой от копирования и поддержкой HDR. Новая модель также имеет функцию Multiroom – управление АС из любой точки вашего дома, воспроизводя ее с различных источников в любое время и в любом удобном месте. Возможность подключения беспроводных тыловых колонок (SRS-ZR5, SRS-ZR7) позволяет легко использовать различные варианты многоканального воспроизведения.

Рекомендованная цена на саундбар Sony HT-NT5 составляет 44’990 ₽.

Связанные новости:
 Саундбары Sony: тонкий и еще тоньше… - 25.08.2016 10:00
 Саундбар Sony HT-СT380 для ТВ с экраном от 40 дюймов - 09.10.2015 12:00
 Саундбар-подставка под ТВ Sony HT-XT100 - 20.07.2015 17:00
 Саундбар Sony HT-GT1  - 13.10.2014 18:00
 Саундбар Sony HT-CT370 - 12.08.2014 18:00
 Саундбар Sony HT-ST7 - 12.11.2013 18:00
 Саундбар Sony HT-CT260 в стиле минимализма - 04.02.2013 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007