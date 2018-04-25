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Тонкошовные LCD видеостены Barco UniSee


25.04.2018 16:10

 

 

Компания Barco представила видеостену Barco UniSee. Экраны UniSee View собраны на основе PVA-матриц, отличаются высоким качеством изображения, отсутствием швов между панелями и простотой монтажа.

 

Однородное изображение по всей видеостене достигается благодаря равномерной яркости подсветки и системе автоматической калибровки Sense X. Вокруг экранов практически нет металлических окантовок, поэтому видеостену можно без преувеличения назвать безрамочной. Использование инновационной технологии NoGap позволило уменьшить механический зазор между панелями до 0,3 мм.

 

Монтажная система UniSee Mount предусматривает меньшее количество деталей, поэтому на установку видеостены не потребуется много времени; демонтировать отдельные элементы также стало значительно проще. Все кабели прокладываются внутри направляющих. Экраны автоматически вдвигаются в стену за счёт силы тяжести; соблюдение нужного положения экранов в любых осях гарантировано благодаря специальной системе самовыравнивания. При необходимости соседние экраны можно перемещать с помощью обычного гаечного ключа.

 

Технические характеристики экранов: разрешение Full HD, яркость 800 NIT, контрастность 4000:1. Срок службы подсветки составляет 100 тысяч часов даже без применения дополнительного охлаждения. 

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