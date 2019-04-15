Итоги премии – результат многомесячного труда экспертов: они тестируют представленные на их суд компоненты, оценивая качество звучания и изображения, функционал, простоту установки и настройки, удобство использования и множество других факторов. Ежегодно в конкурсе появляются новые номинации; так, в 2019 году появилась подкатегория Top High End Portable для портативных аудиоустройств. Отдельно оцениваются дизайнерские решения – когда внешний вид аппаратуры значит не меньше, чем качество воспроизведения звука и изображения; инновационные продукты, а также компоненты, разработанные и произведённые в России.