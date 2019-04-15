Top High End 2019: итоги подведены
12 апреля состоялось вручение призов обладателям премии Top High End. Профессиональное жюри ежегодно выбирает лучшие модели аудио и видео техники; торжественная церемония награждения традиционно приурочена к выставке Hi-Fi & High End Show.
Итоги премии – результат многомесячного труда экспертов: они тестируют представленные на их суд компоненты, оценивая качество звучания и изображения, функционал, простоту установки и настройки, удобство использования и множество других факторов. Ежегодно в конкурсе появляются новые номинации; так, в 2019 году появилась подкатегория Top High End Portable для портативных аудиоустройств. Отдельно оцениваются дизайнерские решения – когда внешний вид аппаратуры значит не меньше, чем качество воспроизведения звука и изображения; инновационные продукты, а также компоненты, разработанные и произведённые в России.
Победители премии Top High End 2019:
- Проигрыватель виниловых дисков от 100 тысяч рублей: Mobile Fidelity Ultra Deck + (дистрибьютор «Квинта»).
- Проигрыватель виниловых дисков от 500 тысяч рублей: McIntosh MTI100 (Armada Sound).
- Сетевой медиапроигрыватель/стример от 200 тысяч рублей: Naim ND555 (Alef Hi-Fi) и Merging+NADAC PL8+PWR («Аудиомания»).
- Стереоусилитель от 300 тысяч рублей: T+A Anniversary M40 (Homesound) и Parasound HINT 6 (Simple Distribution).
- Предварительный усилитель: Gryphon Zena («Ультра-Т»).
- Цифро-аналоговый преобразователь от 200 тысяч рублей: Mytek Manhattan DAC II (Digital Fruits) и Chord Electronics Hugo TT 2 (Next Hi-Fi).
- Головка звукоснимателя от 60 тысяч рублей: Audio-Technica ART1000 (ГК Blade).
- Акустическая система (напольная) от 500 тысяч рублей: T+A New Criterion CTL 2200 (Homesound) и PMC Fact Fenestria (Next Hi-Fi).
- Акустическая система (полочная) от 200 тысяч рублей: Focal Kanta 1 (Bonanza) и Sonus Faber Electa Amator III (Armada Sound).
- Комплект для Dolby Atmos: M&K Sound S150/S150 Tripole®/X12 (Alef Hi-Fi).
- Мультирум-решение: Bluesound Node 2i (CI Group) и Yamaha MusicCast 20 (Yamaha Music).
- Сабвуфер от 200 тысяч рублей: Paradigm Defiance X15 («Абсолютное Аудио»).
- Саундбар от 60 тысяч рублей: Harman/Kardon Enchant 1300 (Barnsly Sound Organization).
- Усилитель для наушников от 60 тысяч рублей: iFi ProiDSD («Квинта»).
- Наушники от 150 тысяч рублей: Audio Technica ATH-ADX5000 (ГК Blade) и Audeze LCD-4z (Digital Fruits).
- Комплект усилитель/наушники: Sennheiser HDV820/HD 820 (Sennheiser).
- Проектор от 500 тысяч рублей: Sony VPL-VW870 (DIGIS ГК).
- Лучшее дизайнерское решение: Chario Aria («Лонг Вэйв») и Gallo Droplet (MMS).
- Лучшее инновационное решение: RHA CL2 Planar (ГК Blade), JVC D-ILA NX9 (DIGIS ГК), Primare I15 Prisma (MMS), DS Audio DS-W2 (Gong-AV).
Победители в подкатегории Top High End Portable:
- Портативный плеер от 30 тысяч до 60 тысяч рублей: FIIO M9 (ГК Blade).
- Портативный плеер от 60 тысяч рублей: Astell&Kern SP1000M Gold (ГК Blade).
- Наушники от 30 тысяч до 60 тысяч рублей: Denon AH-D5200 (Bonanza) и Audeze Mobius (Digital Fruits).
- Наушники от 60 тысяч рублей: Beyerdynamic Amiron Wireless (CI Group) и Focal Elegia (Bonanza).
Российские производители:
- Акустическая система (полочная) до 500 тысяч рублей: Jericho S4 (Reezoldini).
- Акустическая система (полочная) от 500 тысяч рублей: SV 200M (Sonus Victor).
- Акустическая система (напольная): Model 240 Mk III + Sub (Slonov Sound Design).
- Усилитель: Старлингбокс «Серия-301» (ООО «Старлингбокс»)
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