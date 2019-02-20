Топ-менеджер Harman перешёл в Dirac Research
Компания Dirac Research наняла бывшего топ-менеджера из Harman International и получила 13 миллионов долларов от своих инвесторов.
Сумма в 13,2 миллиона долларов США будет потрачена на дальнейшее развитие технологий Dirac, которые уже сделали компанию одним из лидеров в области цифровой акустической коррекции помещений. Компания продолжит разработку решений как для частных пользователей, так и для коммерческого применения.
Намерения Dirac Research расширить спектр производимой продукции и повысить эффективность департамента разработки и исследований подтверждают кадровые изменения. На должность директора по технологиям приглашён Армин Проммерсбергер (Armin Prommersberger), бывший старший вице-президента по исследованиям и развитию Harman International. Кроме того, Dirac Research открывает научно-исследовательский центр в Копенгагене.
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