20.02.2019 06:00

Компания Dirac Research наняла бывшего топ-менеджера из Harman International и получила 13 миллионов долларов от своих инвесторов.

Сумма в 13,2 миллиона долларов США будет потрачена на дальнейшее развитие технологий Dirac, которые уже сделали компанию одним из лидеров в области цифровой акустической коррекции помещений. Компания продолжит разработку решений как для частных пользователей, так и для коммерческого применения.