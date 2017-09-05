Toshiba возвращается на рынок с 4K HDR OLED телевизорами
После недавнего заявления о значительных финансовых затруднениях компания Toshiba, похоже, нашла возможность вернуться на рынок производителей телевизоров, заключив контракт с компанией Vestel .
На проходящей в Берлине выставке IFA 2017 Toshiba представила новые модели OLED ТВ с диагональю 55 дюймов и 65 дюймов, а также 75-дюймовую LCD-модель с поддержкой 4K и HDR и голосовым помощником Amazon Alexa. Производитель обещает, что, помимо HDR10 и Dolby Vision, новые модели будут поддерживать и Hybrid Log Gamma, третий основной формат HDR.
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