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Toshiba возвращается на рынок с 4K HDR OLED телевизорами


05.09.2017 12:06

 

 

После недавнего заявления о значительных финансовых затруднениях компания Toshiba, похоже, нашла возможность вернуться на рынок производителей телевизоров, заключив контракт с компанией Vestel .

 

На проходящей в Берлине выставке IFA 2017 Toshiba представила новые модели OLED ТВ с диагональю 55 дюймов и 65 дюймов, а также 75-дюймовую LCD-модель с поддержкой 4K и HDR и голосовым помощником Amazon Alexa. Производитель обещает, что, помимо HDR10 и Dolby Vision, новые модели будут поддерживать и Hybrid Log Gamma, третий основной формат HDR.

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