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Totem Acoustic: архитектурная акустика серии Kin


08.11.2017 11:30

 

 

Канадская компания Totem Acoustic выпустила пять новых моделей встраиваемых акустических систем серии Kin: IC81, IC61, IC82, IC62 и стерео громкоговоритель с двойным твитером IC62ST.

 

Все колонки излучают звук на 75 градусов и предназначены для использования в помещениях большой площади. Модели IC61 и IC81 оснащены полипропиленовыми НЧ-динамиками; в IC61 используется мягкокупольный ¾” твитер, а в модели IC81 – дюймовый твитер с алюминиевым куполом с керамическим покрытием. Эти же твитеры используются в моделях IC62, IC82 и IC62ST в комбинации с фирменными ткаными вуферами с сотовой структурой (MHEX Phenolic Honeycomb Woven Hybrid).

 

При активации функции Low Volume Intelligibility Switch происходит автоматическая настройка звука на низких уровнях громкости для более чистой передачи вокала и более насыщенных басов.

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