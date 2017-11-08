Домашняя техника Totem Acoustic: архитектурная акустика серии Kin

08.11.2017 11:30 Канадская компания Totem Acoustic выпустила пять новых моделей встраиваемых акустических систем серии Kin: IC81, IC61, IC82, IC62 и стерео громкоговоритель с двойным твитером IC62ST. Все колонки излучают звук на 75 градусов и предназначены для использования в помещениях большой площади. Модели IC61 и IC81 оснащены полипропиленовыми НЧ-динамиками; в IC61 используется мягкокупольный ¾” твитер, а в модели IC81 – дюймовый твитер с алюминиевым куполом с керамическим покрытием. Эти же твитеры используются в моделях IC62, IC82 и IC62ST в комбинации с фирменными ткаными вуферами с сотовой структурой (MHEX Phenolic Honeycomb Woven Hybrid). При активации функции Low Volume Intelligibility Switch происходит автоматическая настройка звука на низких уровнях громкости для более чистой передачи вокала и более насыщенных басов. Вернуться к списку новостей