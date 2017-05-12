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Trafomatic Audio: новый интегральный усилитель Evolution Elegance


12.05.2017 11:40

 

 

Компания из Сербии Trafomatic Audio выпустила двухтактный интегральный усилитель Evolution Elegance. Новая модель заменит популярную Experience Elegance.

 

Техническая идея, лежащая в основе Evolution Elegance – сочетание выходного каскада самого мощного усилителя серии Evolution с коммутатором входов и пассивным моторизованным регулятором выходного сигнала (ALPS), нагруженным на буферный каскад. Инновацией стала ручная регулировка тока смещения для каждой из четырёх ламп (50 Вт мощности в каждом канале в классе АВ), что позволяет использовать в усилителе и обычные наборы радиоламп. В новом блоке питания используется тороидальный трансформатор Trafomatic Audio мощностью 300 VA, C-L-C фильтр и электролитические конденсаторы Rubycon.

 

Благодаря своим характеристикам интегральный усилитель Evolution Elegance отлично сочетается с акустическими системами чувствительностью от 88 дБ и выше.

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