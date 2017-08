Trafomatic Audio: новый ламповый предусилитель Evolution Line One

15.08.2017 11:15 Модель Evolution Line One – полностью ламповый предварительный усилитель из новой серии Evolution от Trafomatic Audio. Он создан для использования в паре с усилителем мощности Elegance Evolution. При разработке предусилителя инженеры компании придерживались принципов минимального использования активных элементов и выбора максимально качественных пассивных элементов схемы. Для новой модели был двойной триод высшего уровня 6Н6П. В Evolution Line One используются две лампы 6Н6П, по одной на канал. Для того, чтобы минимизировать выходное сопротивление усилителя, одна часть второго двойного триода включена как катодный повторитель. Особое внимание уделено конструкции блока электропитания: её важной деталью является тороидальный силовой трансформатор с крайне малым потоком рассеяния. Предусилитель Evolution Line One оснащён пятью линейными входами, одним регулируемым стерео выходом, нерегулируемым выходом на запись и выходом на сабвуфер. Связанные новости: Trafomatic Audio: новый интегральный усилитель Evolution Elegance - 12.05.2017 11:40 Т-АРТ расширяет свой «портфель» при помощи Trafomatic Audio - 21.07.2016 17:00 Вернуться к списку новостей