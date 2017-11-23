Эволюция существует! Это доказывает новинка, выпущенная компанией Trafomatic Audio. Ламповый стереоусилитель Premise Evolution – обновлённая версия интегрального усилителя Premisе, который, в свою очередь, является прямым «наследником» легендарных моноблоков Kaivalya.

Новый усилитель работает по двухтактной схеме с переключением режимов (триодный/ультралинейный). Выходная мощность – 2 x 25 Вт. На выходе каждого канала используются четыре лампы Tungsol EL84: для домашнего прослушивания этого более чем достаточно при использовании практически любых акустических систем.