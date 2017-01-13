13.01.2017 10:00

Британская компания Chord Electronics привезла на CES 2017 три новых продукта: Poly, Blu Mk II и Hugo 2.



Устройство Poly представляет собой сетевой модуль для беспроводного Hi-Res-стриминга, подключения карты SD и проигрывания музыки по сети. Модуль предназначен для работы с портативным ЦАПом/усилителем Mojo. Сама компания объясняет, что Poly работает как Wi-Fi/Bluetooth-хаб, и в качестве источника использует различные варианты, включая стриминг, сетевые хранилища NAS и карты памяти. Также модуль можно подключить к смартфону с музыкальной коллекцией. Что касается форматов, то Poly поддерживает почти все типы аудиофайлов, а также PCM до 768кГц, DSD64 и DSD512.



CD-транспорт Blu MkII с функцией апскейлинга оснащен технологией FPGA (Field-Programmable Gate Array – программируемая на объекте вентильная матрица). Модель пришла на смену оригинальному Blu. Как объясняет Chord Electronics, устройство использует ряд специальных сложных алгоритмов и фильтров для апскейлинга аудио с CD-диска до 705,6 кГц. Это в 16 раз больше, чем стандартная частота дискретизации CDDA — 44,1 кГц. Для максимально качественного звука компания предлагает использовать Blu MkII с ЦАПом Dave.



Наконец, Hugo 2 — обновленная модель портативного ЦАПа от Chord Electronics. Говоря о Hugo 2, производитель обращает основное внимание на измененный дизайн, а не на характеристики модели. От предшественника Hugo 2 отличается меньшей толщиной, более резкими срезами на углах и четырьмя сферическими кнопками с индикаторами работы девайса. Сферическая ручка громкости увеличилась в размерах. Новинка комплектуется пультом ДУ, что позволяет использовать ЦАП Hugo 2 как полноценный настольный аппарат.