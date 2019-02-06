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Три новые модели наушников Audio-Technica


06.02.2019 06:00

 

 

Компания Audio-Technica представила новую модель накладных наушников, ATH-ESW990H, а также открыла продажи на российском рынке полноразмерных ATH-M70x и беспроводных спортивных ATH-SPORT7TW.

 

Корпус полноразмерных ATH-ESW990H выполнен из древесины белого клена, традиционно используемой при создании высококлассных струнных инструментов. В 42 мм излучателях установлена магнитная система, состоящая из двух элементов, образующих магнитную цепь: она обеспечивает более высокую чувствительность и лучшее качество звучания. В комплекте имеется съёмный кабель с фирменными штекерами A2DC.

 

Мониторные наушники Audio-Technica ATH-M70x оснащены 45 мм излучателями с широкой апертурой, созданными на основе неодимовых магнитов. Звуковые катушки из омедненного алюминия обеспечивают безупречную чистоту звука на всем частотном диапазоне. Устройство имеет небольшой вес, оголовье и амбушюры выполнены из пенного наполнителя с эффектом памяти. В комплекте три кабеля, витой  и два прямых (3 м и 1,2 м), и полужёсткий кейс для переноски, а также адаптеры с mini-jack на jack 6,3 мм. Наушники предназначены прежде всего для профессионального мониторинга звука.

 

ATH-SPORT7TW с 5,8 мм драйверами – первая модель беспроводных (true-wireless) наушников, корпус которых спроектирован специально для активных занятий спортом. В верхней части наушника есть специальное утолщение, которое надёжно фиксирует его в ухе. Настройку можно осуществлять через мобильное приложение Audio-Technica Connect. При активации функции hear-through пользователь будет слышать окружающие звуки. ATH-SPORT7TW рассчитаны на 3,5 часа работы в автономном режиме, а кейс с функцией зарядного устройства позволяет полностью зарядить их четыре раза, что увеличивает время использования до 17,5 часов. В комплекте входят насадки четырёх размеров (XS, S, M, L), пять пар амбушюр разных размеров и USB-кабель для подзарядки кейса. Новинка выпускается в двух цветах, сером и чёрном.

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