Флагман знаменитой серии Klipsch Reference можно приобрести по цене 350 тысяч рублей за пару. Традиционная отделка корпуса шпоном натурального дерева (чёрный ясень, вишня или орех) на этот раз дополнена новой фронтальной панелью чёрного цвета. RF-7 III отлично смотрятся как с защитными сетками-грилями, так и без них; сами решётки крепятся к корпусу колонки на магнитах.