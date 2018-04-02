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Три поколения Klipsch RF-7


02.04.2018 12:00

 

 

У российских поклонников бренда появилась возможность продлить своё знакомство с лучшими творениями его конструкторов: легендарные акустические системы Klipsch RF-7 третьего поколения уже появились в продаже.

 

Флагман знаменитой серии Klipsch Reference можно приобрести по цене 350 тысяч рублей за пару. Традиционная отделка корпуса шпоном натурального дерева (чёрный ясень, вишня или орех) на этот раз дополнена новой фронтальной панелью чёрного цвета. RF-7 III отлично смотрятся как с защитными сетками-грилями, так и без них; сами решётки крепятся к корпусу колонки на магнитах.

 

Обновлённые Klipsch RF-7 III оснащаются двумя басовыми динамиками диаметром 10 дюймов: диффузоры Cerametallic нагружены на изолированные внутренние камеры с отдельными фазоинверторами. Результат – невероятный по напору бас (32 Гц по уровню -3 дБ) и впечатляющее звуковое давление. Улучшена и передача высоких частот благодаря изменённой геометрии литого рупора Tractrix, в который устанавливается компрессионный твитер с титановым куполом (диаметр 1,75 дюйма).

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