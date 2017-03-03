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Triad Speakers: акустическая система… с лазерным прицелом


03.03.2017 11:57

 

 

Одна из многочисленных новинок, представленных компанией на выставке в Амстердаме – встраиваемая в потолок акустическая система RotaSat. Конструктивные особенности этой модели – вращающийся на 180º модуль, на котором установлены динамики, а также «развязанный» с ним твитер, который можно дополнительно «прицелить» с помощью лазерной системы наведения. Звучит угрожающе… на практике же это означает, что динамики могут быть направлены на слушателя, или к стене, чтобы создать эффект объёмного звука.

 

Ещё одна уникальная разработка инженеров компании – новая архитектурная акустика, предназначенная как для помещений, так и для установки на открытом воздухе, с UBHD-драйверами (Ultra-Broad Hemispherical Dispersion). Разработчики заявляют, что эта технология позволяет добиться исключительно широкой и однородной диаграммы направленности.

 

Такой широкополосный 3-дюймовый UBHD-драйвер используется в новой модели DS4/9FR (интерьерные встраиваемые в потолок акустические системы из линейки DesignerSeries). Громкоговоритель также оснащён двумя НЧ-динамиками (3”x6”). UBHD-драйверы крепятся к вращающемуся подвесу, который при необходимости можно легко извлечь из закрытого корпуса громкоговорителя; при этом демонтировать саму колонку, встроенную в потолок, не потребуется. В комплекте с DS4/9FR можно использовать пассивный сабвуфер DS4/9 с тремя 3”x6” НЧ-динамиками. 

 

Технология UBHD используется конструкторами Triad весьма активно; они с успехом применили её и в ландшафтной серии Garden Array. Сателлит  GA4 (6 Ом или 70/100V) можно воткнуть в землю, спрятав его в траве, или закрепить на дереве, стене или потолке. GA10, сабвуфер из этой же серии, можно просто поставить на пол в беседке или заглубить в землю.

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