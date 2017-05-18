Triad: уличная аудио система Garden Array
Популярность уличных акустических систем растёт год от года. Компания Triad разработала новую серию акустики, предназначенной для установки за пределами жилых интерьеров.
Главный недостаток продукции этой категории – необходимость использовать её на довольно высоких уровнях громкости в попытке озвучить большое пространство. Акустические системы Triad из серии Garden Array (GA) позволяют решить эту проблему: их можно равномерно разместить по всей площади приусадебного участка или сада, а не ограничиваться только стенами дома, террасой или садовой беседкой.
В модели GA4 SAT используется 4.5-дюймовый UBD (с ультра-широкой дисперсией) драйвер, позволяющий сфокусировать звук в требуемой зоне. Угол излучения составляет 150 градусов; для того, чтобы озвучить большую площадь, требуется меньше сателлитов, чем при использовании акустических систем других брендов. В комплект поставки входят стойки-шпильки высотой 45 см для установки акустических систем в землю. Кроме того, их можно крепить к деревьям, а также стенам и другим плоским поверхностям
В серии GA также представлен сабвуфер GA10. Сабвуфер можно устанавливать традиционным способом или вкапывать в землю – в последнем случае требуется специальный установочный комплект, который можно прибрести дополнительно.
Колонки защищены всепогодными влагонепроницаемыми корпусами, устойчивыми к резким перепадам температур и препятствующими проникновению внутрь пыли, грязи, насекомых и пр.
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