18.05.2017 15:00

Популярность уличных акустических систем растёт год от года. Компания Triad разработала новую серию акустики, предназначенной для установки за пределами жилых интерьеров.

Главный недостаток продукции этой категории – необходимость использовать её на довольно высоких уровнях громкости в попытке озвучить большое пространство. Акустические системы Triad из серии Garden Array (GA) позволяют решить эту проблему: их можно равномерно разместить по всей площади приусадебного участка или сада, а не ограничиваться только стенами дома, террасой или садовой беседкой.

В модели GA4 SAT используется 4.5-дюймовый UBD (с ультра-широкой дисперсией) драйвер, позволяющий сфокусировать звук в требуемой зоне. Угол излучения составляет 150 градусов; для того, чтобы озвучить большую площадь, требуется меньше сателлитов, чем при использовании акустических систем других брендов. В комплект поставки входят стойки-шпильки высотой 45 см для установки акустических систем в землю. Кроме того, их можно крепить к деревьям, а также стенам и другим плоским поверхностям

В серии GA также представлен сабвуфер GA10. Сабвуфер можно устанавливать традиционным способом или вкапывать в землю – в последнем случае требуется специальный установочный комплект, который можно прибрести дополнительно.