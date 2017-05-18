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Triad: уличная аудио система Garden Array


18.05.2017 15:00

 

 

Популярность уличных акустических систем растёт год от года. Компания Triad разработала новую серию акустики, предназначенной для установки за пределами жилых интерьеров. 

 

Главный недостаток продукции этой категории – необходимость использовать её на довольно высоких уровнях громкости в попытке озвучить большое пространство. Акустические системы Triad из серии Garden Array (GA) позволяют решить эту проблему: их можно равномерно разместить по всей площади приусадебного участка или сада, а не ограничиваться только стенами дома, террасой или садовой беседкой.

 

В модели GA4 SAT используется 4.5-дюймовый UBD (с ультра-широкой дисперсией) драйвер, позволяющий сфокусировать звук в требуемой зоне. Угол излучения составляет 150 градусов; для того, чтобы озвучить большую площадь, требуется меньше сателлитов, чем при использовании акустических систем других брендов. В комплект поставки входят стойки-шпильки высотой 45 см для установки акустических систем в землю. Кроме того, их можно крепить к деревьям, а также стенам и другим плоским поверхностям

 

В серии GA также представлен сабвуфер GA10. Сабвуфер можно устанавливать традиционным способом или вкапывать в землю – в последнем случае требуется специальный установочный комплект, который можно прибрести дополнительно.   

 

Колонки защищены всепогодными влагонепроницаемыми корпусами, устойчивыми к резким перепадам температур и препятствующими проникновению внутрь пыли, грязи, насекомых и пр.

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