09.01.2019 07:00

Пока в Росси отмечали Рождество, французская компания Trinnov Audio объявила сразу о двух значительных достижениях: она вступила в программу IMAX Enhanced и подтвердила использование технологии DTS:X Pro для домашних кинозалов.

Объектно-ориентированные форматы, к которым относятся Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D, позволяют выйти за рамки привычной и хорошо знакомой всем конфигурации 7.1. «Аудио объекты» определяются как состоящие из собственно звука и метаданных, которые определяют локацию звука (его перемещение) относительно основной точки прослушивания. Задача процессоров – правильно сгенерировать и «передать» эти объекты имеющимся акустическим системам для воспроизведения.

Благодаря Trinnov Audio у потребителя появляется возможность вместо максимальной конфигурации DTS:X, доступной до сих пор, а именно 11.1, одновременно использовать 32 дискретных канала. Таким образом, Trinnov Altitude32 становятся первыми процессорами окружающего звучания для домашних, а не коммерческих, кинозалов с поддержкой DTS:X Pro.