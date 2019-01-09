ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Trinnov Audio: DTS:X Pro для домашнего кино


09.01.2019 07:00

 

 

Пока в Росси отмечали Рождество, французская компания Trinnov Audio объявила сразу о двух значительных достижениях: она вступила в программу IMAX Enhanced и подтвердила использование технологии DTS:X Pro для домашних кинозалов. 

 

Объектно-ориентированные форматы,  к которым относятся Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D, позволяют выйти за рамки привычной и хорошо знакомой всем конфигурации 7.1. «Аудио объекты» определяются как состоящие из собственно звука и метаданных, которые определяют локацию звука (его перемещение) относительно основной точки прослушивания. Задача процессоров – правильно сгенерировать и «передать» эти объекты имеющимся акустическим системам для воспроизведения. 

 

Благодаря Trinnov Audio у потребителя появляется возможность вместо максимальной конфигурации DTS:X, доступной до сих пор, а именно 11.1, одновременно использовать 32 дискретных канала. Таким образом, Trinnov Altitude32 становятся первыми процессорами окружающего звучания для домашних, а не коммерческих, кинозалов с поддержкой DTS:X Pro. 

 

Что касается второй новости, процессоры Trinnov Altitude будут поддерживать режим IMAX Enhanced, обеспечивая воспроизведение аудио и видео контента соответствующего качества. Предположительно все владельцы устройств Trinnov Altitude смогут осуществить их апгрейд (путём обновления прошивки) до DTS:X Pro и IMAX Enhanced не позднее второй половины 2019 года.

Связанные новости:
 Arcam: сертификация IMAX - 03.12.2018 16:30
 IMAX: 15 лет в России  - 24.09.2018 08:00
 Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00
 The Cinema Designer представляет обновление Trinnov - 10.08.2017 19:00
 Конкурс «Лучший домашний кинозал» завершён - 07.06.2017 15:59
 Trinnov Audio: нет предела совершенству - 02.03.2017 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007