Trinnov Audio: нет предела совершенству
Многоканальный AV-процессор Altitude32 от Trinnov Audio скоро станет ещё более «продвинутым»: новое программное обеспечение позволит увеличить количество каналов с нынешних 32-х до 48-ми. Эта новость стала главным «крючком», на который уважаемая компания-производитель цепляла многочисленных посетителей амстердамской выставки. Без какого-либо дополнительного оборудования, только с помощью перепрошивки процессора обладатели этого высококлассного продукта смогут значительно расширить его возможности.
Это касается не только увеличения числа подключаемых акустических систем. Благодаря новому софту Altitude32 станет первым из представленных на рынке AV-процессоров, способным обеспечить дискретную обработку всех 34 звуковых каналов, как того и требует спецификация Dolby Atmos.
Тем, кто не может позволить себе приобрести топовую модель из линейки Trinnov Audio, компания готовится в ближайшем будущем предложить Altitude16. Пока это только прототип, но уже точно известно, что он имеет ту же архитектуру, что и «старший» Altitude32, и функционально будет во многом его повторять. Встроенные аудио декодеры Dolby Atmos, Auro-3D и DTS:X, возможность подключения до 16 дискретных каналов, уникальная система аудио коррекции помещения Trinnov Speaker/Room Optimizer, которая значительно превосходит возможности других аналогичных систем, упрощённая настройка и калибровка – всё это делает Altitude16 весьма привлекательным в глазах любого поклонника кино, планирующего построить собственный домашний кинотеатр. Кроме того, в процессоре предусмотрена возможность передачи аудио по IP – эта функция, по мнению разработчиков, в ближайшие годы станет весьма востребованной. Фирменная запатентованная разработка акустического ремаппинга компании Trinnov позволяет процессору использовать один и тот же акустический сетап для всех трёх существующих форматов 3D-аудио, которые, как известно, предполагают различное расположение акустики в кинозале.
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