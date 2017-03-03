Тем, кто не может позволить себе приобрести топовую модель из линейки Trinnov Audio, компания готовится в ближайшем будущем предложить Altitude16. Пока это только прототип, но уже точно известно, что он имеет ту же архитектуру, что и «старший» Altitude32, и функционально будет во многом его повторять. Встроенные аудио декодеры Dolby Atmos, Auro-3D и DTS:X, возможность подключения до 16 дискретных каналов, уникальная система аудио коррекции помещения Trinnov Speaker/Room Optimizer, которая значительно превосходит возможности других аналогичных систем, упрощённая настройка и калибровка – всё это делает Altitude16 весьма привлекательным в глазах любого поклонника кино, планирующего построить собственный домашний кинотеатр. Кроме того, в процессоре предусмотрена возможность передачи аудио по IP – эта функция, по мнению разработчиков, в ближайшие годы станет весьма востребованной. Фирменная запатентованная разработка акустического ремаппинга компании Trinnov позволяет процессору использовать один и тот же акустический сетап для всех трёх существующих форматов 3D-аудио, которые, как известно, предполагают различное расположение акустики в кинозале.