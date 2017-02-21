Triode TR-MC1SE: виниловый премиум

21.02.2017 11:00 Обновлённый трансформатор Triode TR-MC1SE станет предметом зависти многих любителей винила. О высочайшем классе устройства говорит его дизайн: благородные цвета, лакированные поверхности… Полностью сохранив функционал предыдущей версии TR-MC1SE, инженеры Triode постарались максимально улучшить качество звучания. Повышающий трансформатор TR-MC1SE практически универсален. Он предназначен для головок звукоснимателей МС типа (с подвижной катушкой); кроме того, предусмотрена функция пропускания сигнала для картриджей ММ типа. Два входа для головок МС типа позволяют подключать к трансформатору два разных типа картриджей – с высоким и низким внутренним сопротивлением, и без дополнительной коммутации выбирать нужный режим усиления входного сигнала. Связанные новости: Лестница в небеса - усилитель мощности Triode TRX-P3M - 30.10.2015 12:00 Вернуться к списку новостей