Triode TR-MC1SE: виниловый премиум
Обновлённый трансформатор Triode TR-MC1SE станет предметом зависти многих любителей винила. О высочайшем классе устройства говорит его дизайн: благородные цвета, лакированные поверхности…
Полностью сохранив функционал предыдущей версии TR-MC1SE, инженеры Triode постарались максимально улучшить качество звучания. Повышающий трансформатор TR-MC1SE практически универсален. Он предназначен для головок звукоснимателей МС типа (с подвижной катушкой); кроме того, предусмотрена функция пропускания сигнала для картриджей ММ типа. Два входа для головок МС типа позволяют подключать к трансформатору два разных типа картриджей – с высоким и низким внутренним сопротивлением, и без дополнительной коммутации выбирать нужный режим усиления входного сигнала.
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