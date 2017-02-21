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Triode TR-MC1SE: виниловый премиум


21.02.2017 11:00

 

 

Обновлённый трансформатор Triode TR-MC1SE станет предметом зависти многих любителей винила. О высочайшем классе устройства говорит его дизайн: благородные цвета, лакированные поверхности… 

 

Полностью сохранив функционал предыдущей версии TR-MC1SE, инженеры Triode постарались максимально улучшить качество звучания. Повышающий трансформатор TR-MC1SE практически универсален. Он предназначен для головок звукоснимателей МС типа (с подвижной катушкой); кроме  того, предусмотрена функция пропускания сигнала для картриджей ММ типа. Два входа для головок МС типа позволяют подключать к трансформатору два разных типа картриджей – с высоким и низким внутренним сопротивлением, и без дополнительной коммутации выбирать нужный режим усиления входного сигнала.

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