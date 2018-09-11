«Тропический» Ruark

11.09.2018 09:20 Британская компания Ruark выпустит лимитированную серию акустических систем R1 с уникальной расцветкой корпуса. Новые цвета, шафранно-желтый (Burnt Saffron) и сливовый (Wild Plum), по мнению дизайнеров, позволят с удовольствием скоротать зимние вечера и добавят тепла и уюта современным интерьерам. Компактные Bluetooth-громкоговорители способны запомнить до семи Bluetooth-подключений. Они оснащены 75-мм Hi-Fi-динамиком, встроенным усилителем класса А-В, FM-тюнером, имеют вход типа Aux для внешних источников и отдельный выход на наушники. USB разъём позволяет использовать колонку для подзарядки смартфона или другого аналогичного устройства. Для любителей слушать радио предусмотрены десять пользовательских пресетов. R1 можно использовать и в качестве будильника, установив нужное время пробуждения и выбрав один из предлагаемых сигналов и его громкость. На высококонтрастном OLED-дисплее отображается текущее время, название радиостанции и прочая информация; яркость дисплея можно настраивать. Вес колонки – 1,8 кг, размеры 170 мм х 130 мм х 135 мм. Ruark R1 в цветах Burnt Saffron и Wild Plum будут выпущены ограниченным тиражом, не более 500 экземпляров в каждой отделке. В продаже громкоговорители специальной серии появятся в октябре. Связанные новости: Digis: пополнение в «семье» Ruark - 25.06.2018 15:45 Беспроводная колонка MRx от Ruark - 20.04.2018 09:00 Хиты от Ruark на выставке Hi-Fi&High End Show - 10.04.2018 11:00 Вернуться к списку новостей