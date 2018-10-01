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Trym! Здравствуйте!


01.10.2018 08:00

 

 

На выставке High End Show в Копенгагене свою продукцию представит компания, впервые выходящая на аудиорынок в качестве производителя. Норвежская Hagto Audio привезёт в столицу Дании свою первую колонку под  названием Trym.

 

Громкоговорители Trym изготовлены вручную: корпуса для колонок сделаны мастерами хорошо известной в Норвегии компании Hamran. Габариты акустической системы: 20 см х 20 см х 32,5 см, поэтому для неё не сложно найти место даже в небольшой комнате. 

 

Используемые комплектующие:  6-дюймовый широкополосный драйвер от EMS, внутренняя проводка от Audio Note, разъёмы Cardas. Характеристики колонки: АЧХ 45 Гц – 20 кГц, чувствительность 92 дБ. 

 

О производителе известно немного. Компания существует с 2013 года, создал её норвежец Torry Hægeland. До недавних пор основным направлением деятельности Hagto Audio была розничная продажа High End аудио компонентов европейских брендов. 

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