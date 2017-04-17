Туманное будущее Toshiba

17.04.2017 12:23 Корпорация Toshiba терпит колоссальные убытки: когда-то один из известнейших производителей ТВ, ноутбуков и жёстких дисков, компания, создавшая HD DVD, может обанкротиться в ближайшее время. Toshiba выступила на телеканале BBC с официальным заявлением, в котором говорится о критической финансовой ситуации и высказывается сомнение в благополучном исходе. Убытки корпорации за прошедший фискальный год, который закончился в марте 2017 года, оцениваются в 1 триллион йен, или более 9 млрд. долларов США. В заявлении говорится: «Есть существенные обстоятельства, которые вызывают серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность». Озвученные цифры ожидают подтверждения аудиторов, которые пока не торопятся это делать. Президент Toshiba Сатоши Цунакава (Satoshi Tsunakawa) принёс публичные извинения за ситуацию, сложившуюся в корпорации, и назвал решение аудиторов не подтверждать результаты финансового отчёта (оно выносилось уже дважды) «достойным сожаления». В 2015 году несколько топ-менеджеров Toshiba ушли в отставку после грандиозного скандала, разразившегося после обнародования результатов аудиторской проверки, согласно которым компания завысила свою прибыль за предшествующие семь лет на 1,2 млрд. долларов США. По некоторым сообщениям, к бизнесу Toshiba по производству компьютерных чипов «присматривается» тайваньский производитель Foxconn (он изготавливает iPhone и iPad для Apple). Но даже в том случае, если он заплатит более 27 млрд. долларов США, о которых говорится в отчёте, это также не будет являться гарантией будущего Toshiba. Финансовый отчёт о результатах фискального 2016 года опубликован на сайте Toshiba. Связанные новости: Toshiba - 55-лет на рынке цветных ТВ - 08.12.2014 18:00 Toshiba на пути к невероятной четкости - 06.10.2014 17:00 Новая "линейка" Full HD телевизоров Toshiba серии L54 - 19.08.2014 18:00 Телевизоры Toshiba обновленной серии L7 - 17.06.2014 18:00 Вернуться к списку новостей