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Туманное будущее Toshiba


17.04.2017 12:23

 

 

Корпорация Toshiba терпит колоссальные убытки: когда-то один из известнейших производителей ТВ, ноутбуков и жёстких дисков, компания, создавшая HD DVD, может обанкротиться в ближайшее время.

 

Toshiba выступила на телеканале BBC с официальным заявлением, в котором говорится о критической финансовой ситуации и высказывается сомнение в благополучном исходе. Убытки корпорации за прошедший фискальный год, который закончился в марте 2017 года, оцениваются в 1 триллион йен, или более 9 млрд. долларов США. В заявлении говорится: «Есть существенные обстоятельства, которые вызывают серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность». Озвученные цифры ожидают подтверждения аудиторов, которые пока не торопятся это делать. Президент Toshiba Сатоши Цунакава (Satoshi Tsunakawa) принёс публичные извинения за ситуацию, сложившуюся в корпорации, и назвал решение аудиторов не подтверждать результаты финансового отчёта (оно выносилось уже дважды) «достойным сожаления». 

 

В 2015 году несколько топ-менеджеров Toshiba ушли в отставку после грандиозного скандала, разразившегося после обнародования результатов аудиторской проверки, согласно которым компания завысила свою прибыль за предшествующие семь лет на 1,2 млрд. долларов США.

 

По  некоторым сообщениям, к бизнесу Toshiba по производству компьютерных чипов «присматривается» тайваньский производитель Foxconn (он изготавливает iPhone и iPad для Apple). Но даже в том случае, если он заплатит более 27 млрд. долларов США, о которых говорится в отчёте, это также не будет являться гарантией будущего Toshiba.

 

Финансовый отчёт о результатах фискального 2016 года опубликован на сайте Toshiba. 

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