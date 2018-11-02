02.11.2018 08:00

Английское аналитическое агентство IHS Markit провело исследование с целью выяснить, как будет развиваться рынок телевизоров в ближайшие годы.

По оценкам экспертов, к концу 2019 года общее количество проданных телевизоров с разрешением 8K достигнет 430 тысяч штук, а к 2020 – двух миллионов. Самыми продаваемыми будут модели с диагональю 65 дюймов (более половины всего объёма рынка), а наибольший спрос обеспечат потребители из КНР.

Впрочем, специалисты полагают, что производителям этих устройств придётся пройти довольно тернистый путь: в Великобритании и других странах Европы 8K не пользуется популярностью, если не считать потребителей, зацикленных на технологических новинках; в основном интерес к нему проявляют коммерческие структуры. Представители розничной торговли тоже настроены скептически, считая, что 8K лишь усложняет покупателям выбор.