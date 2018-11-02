ТВ: 8K или 4K OLED – кто быстрее?
Английское аналитическое агентство IHS Markit провело исследование с целью выяснить, как будет развиваться рынок телевизоров в ближайшие годы.
По оценкам экспертов, к концу 2019 года общее количество проданных телевизоров с разрешением 8K достигнет 430 тысяч штук, а к 2020 – двух миллионов. Самыми продаваемыми будут модели с диагональю 65 дюймов (более половины всего объёма рынка), а наибольший спрос обеспечат потребители из КНР.
Впрочем, специалисты полагают, что производителям этих устройств придётся пройти довольно тернистый путь: в Великобритании и других странах Европы 8K не пользуется популярностью, если не считать потребителей, зацикленных на технологических новинках; в основном интерес к нему проявляют коммерческие структуры. Представители розничной торговли тоже настроены скептически, считая, что 8K лишь усложняет покупателям выбор.
Рынок ТВ в целом к концу нынешнего года должен вырасти на 3,6%, и ещё на 1,4% в 2019 году, что составит 226 миллионов устройств. Половина из них – UHD модели, преимущественно с разрешением 4K. Ожидается резкий скачок продаж OLED моделей – до 40% в 2019 году (3,6 миллионов устройств). В настоящее время развитие рынка сдерживается отсутствием достаточных производственных мощностей, отсюда и высокие цены. В этой категории наиболее популярны 55-дюймовые модели, однако эксперты полагают, что к 2020 году их заменят OLED ТВ с диагональю 65 дюймов.
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