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У Acoustic Signature – новый дистрибьютор


07.10.2019 13:10

 

 

Acoustic Signature сменила российского дистрибьютора. Новым партнёром европейского производителя аналоговых Hi-Fi компонентов стала компания Next Hi-Fi.

 

Продукция, выпускаемая под брендом Acoustic Signature, славится качеством, высокой технологичностью и интересными инженерными решениями. В её ассортименте – проигрыватели виниловых дисков, тонармы и аксессуары.

 

Практически все узлы и комплектующие производятся на собственном заводе Acoustic Signature. Компания существует уже двадцать лет и за это время достигла высочайшей культуры производства. При необходимости деталь, требуемая для апгрейда или ремонта любого устройства из выпускаемых в настоящее время или моделей прошлых лет, может быть изготовлена в самые сжатые сроки.

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