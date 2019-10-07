У Acoustic Signature – новый дистрибьютор

07.10.2019 13:10 Acoustic Signature сменила российского дистрибьютора. Новым партнёром европейского производителя аналоговых Hi-Fi компонентов стала компания Next Hi-Fi. Продукция, выпускаемая под брендом Acoustic Signature, славится качеством, высокой технологичностью и интересными инженерными решениями. В её ассортименте – проигрыватели виниловых дисков, тонармы и аксессуары. Практически все узлы и комплектующие производятся на собственном заводе Acoustic Signature. Компания существует уже двадцать лет и за это время достигла высочайшей культуры производства. При необходимости деталь, требуемая для апгрейда или ремонта любого устройства из выпускаемых в настоящее время или моделей прошлых лет, может быть изготовлена в самые сжатые сроки. Связанные новости: «Винил Джем» в Салоне «Нота+» - 22.01.2015 13:00 Виват, High End - 27.04.2012 18:00 Вернуться к списку новостей