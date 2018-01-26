У IsoAcoustics появились изоляторы для компонентов

26.01.2018 13:20 Компания IsoAcoustics представила серию Orea изоляторов для аудиокомпонентов. Благодаря запатентованным технологиям IsoAcoustics новинки предотвращают нежелательные вибрации и колебания электронных компонентов и обеспечивают высокую степень изоляции. Изоляторы IsoAcoustics серии Orea можно использовать с усилителями, цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП), проигрывателями компакт-дисков и виниловых пластинок. Они устраняют паразитные вибрации, тем самым делая звук более ясным и открытым. В новой линейке – две модели, Orea Indigo и Orea Bordeaux. Компактные Orea Indigo предназначены для компонентов весом до 7,2 кг. Для более внушительных аудио устройств подойдут изоляторы Orea Bordeaux; они рассчитаны на компоненты весом до 14,5 кг. В России изоляторы серии Orea появятся в продаже в феврале 2018 года. Связанные новости: En-Trade Distribution привезёт в Россию продукцию IsoAcoustics - 28.09.2017 13:10 Вернуться к списку новостей