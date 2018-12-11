11.12.2018 12:55

С декабря 2018 года в дистрибьюторском портфеле группы компаний DIGIS появился новый бренд – Savant. Основанная в 2005 году в США, компания разрабатывает решения для домашней автоматизации. Её создатели видят свою миссию в том, чтобы «построить» идеальный дом будущего.

Все фирменные решения отличаются подчёркнутой адаптивностью: пользователь всегда может подстроить работу системы под свои привычки и потребности. На практике эта концепция реализуется с помощью специального хоста-контроллера: сердце «умного дома» собрано на основе Apple Mac Mini и использует собственное программное обеспечение.

Производитель предлагает широкий ассортимент подобных модулей, рассчитанных на выполнение как стандартных, так и специфических сценариев работы. Например, система SAVANT Smart Host предназначена для гостиных комнат или домашних кинотеатров, а расширенная версия SAVANT Super Pro Host – для больших апартаментов или офисов. Базовая версия SAVANT представляет собой мощный системный комплекс, состоящий из упомянутого выше хоста, контроллера с различными интерфейсами управления и пользовательского устройства на базе iOS или Android.