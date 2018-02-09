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Удалённое управление с RTiQ


09.02.2018 16:20

 

 

Специалисты компании RTI разработали новый продукт, позволяющий удалённо управлять системами RTI, отслеживая состояние компонентов системы и контролируя их дистанционно.

 

Новое программное решение RTiQ предназначено для инсталляторов. Этот инструмент удаленного мониторинга позволяет дилерам, работающим с продукцией RTI, повысить качество обслуживания их клиентов и эффективность собственного бизнеса. 

 

Благодаря RTiQ инсталлятор получает возможность контролировать состояние устройств, управляемых процессором RTI XP, через панель удалённого управления из любой точки мира, а также получать уведомления по электронной почте и текстовыми сообщениями, которые предупреждают о возникновении сбоя. Таким же образом, удалённо, запускаются действия, необходимые для восстановления неисправной системы или компонента, например, перезагрузка устройств, запуск макросов или отправка команд. Таким образом, время простоя системы из-за сбоя сокращается, инсталлятору нет нужды выезжать на объект, поскольку проблема может быть решена дистанционно.

 

Для дилеров RTI доступ к возможностям конфигурирования RTiQ будет осуществляться бесплатно. В настоящее время новое решение проходит тестирование; опробовать его инсталляторы смогут в марте 2018 года.

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