Удалённое управление с RTiQ

09.02.2018 16:20 Специалисты компании RTI разработали новый продукт, позволяющий удалённо управлять системами RTI, отслеживая состояние компонентов системы и контролируя их дистанционно. Новое программное решение RTiQ предназначено для инсталляторов. Этот инструмент удаленного мониторинга позволяет дилерам, работающим с продукцией RTI, повысить качество обслуживания их клиентов и эффективность собственного бизнеса. Благодаря RTiQ инсталлятор получает возможность контролировать состояние устройств, управляемых процессором RTI XP, через панель удалённого управления из любой точки мира, а также получать уведомления по электронной почте и текстовыми сообщениями, которые предупреждают о возникновении сбоя. Таким же образом, удалённо, запускаются действия, необходимые для восстановления неисправной системы или компонента, например, перезагрузка устройств, запуск макросов или отправка команд. Таким образом, время простоя системы из-за сбоя сокращается, инсталлятору нет нужды выезжать на объект, поскольку проблема может быть решена дистанционно. Для дилеров RTI доступ к возможностям конфигурирования RTiQ будет осуществляться бесплатно. В настоящее время новое решение проходит тестирование; опробовать его инсталляторы смогут в марте 2018 года. Связанные новости: Simple Distribution приглашает поучиться - 07.03.2017 15:21 Управление RTI для усилителя Lingdorf TDAI-2170 - 31.01.2017 12:00 Вернуться к списку новостей