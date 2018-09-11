Ультракороткофокусный проектор Optoma HZ45UST

11.09.2018 11:30 Отличительная особенность нового универсального проектора Optoma HZ45UST – объектив с проекционным соотношением 0,25:1. Он обеспечивает возможность проецирования изображения диагональю 100 дюймов даже в том случае, если расстояние между проектором и поверхностью, на которую осуществляется проецирование, не превышает 30 см. Это означает, что зрители могут располагаться в непосредственной близости к экрану, а самому проектору найдётся применение как в частных домах и квартирах, так и в учебных или офисных помещениях. Новинка подойдёт и для демонстрации рекламы в витрине магазина. Высокая чёткость изображения достигается благодаря использованию DLP-матрицы с разрешением 1920х1080 точек. Динамическая контрастность проектора – 3000000:1, что даёт глубину чёрного цвета при любом освещении. В HZ45UST используется источник света Optoma Laser с мощностью светового потока 4200 люмен. Технология Amazing Colour обеспечивает гибкость в настройке цветов. Кроме того, проектор может выводить картинку в режиме 1080p24 для аутентичного воспроизведения киноматериала, а также воспроизводить 3D-контент. К проектору модели Optoma HZ45UST можно одновременно подключить до пяти источников изображения – или не подключать ни одного, поскольку устройство оснащено встроенным медиаплеером, который способен воспроизводить документы, изображения и видеоролики с внешнего USB-носителя. Проектор имеет встроенный 10-ваттный динамик, совместим с системами управления на базе команд RS-232 и системой умного дома AMX, поставляется в комплекте с пультом ДУ и может управляться удалённо, с помощью программного обеспечения Room View. Связанные новости: Домашний Full HD проектор Optoma HD27LV - 27.06.2018 08:00 Домашний проектор Optoma HD29 Darbee - 20.04.2018 16:45 Optoma UHD65: «дивный новый мир» 4K - 24.10.2017 16:20 Легко и просто с Optoma - 31.08.2016 17:00 Проектор линейки ProScene - Optoma WU630 - 23.05.2016 10:00 Вернуться к списку новостей