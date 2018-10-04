При весе всего 420 г компактный ML1050ST+ обладает яркостью 1000 LED люмен. Он исключительно удобен в транспортировке, его можно брать с собой на деловую презентацию или в гости к друзьям – проектор легко помещается в чехол для ноутбука; в комплект поставки входит сумка для переноски. Новинка – идеальное устройство категории «plug-and-play» благодаря наличию автоматической фокусировки и моментальному включению/выключению. Источник света на базе LED технологии рассчитан на работу в течение 30000 часов.