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Ультрапортативный светодиодный проектор Optoma ML1050ST+


04.10.2018 07:00

 

 

Новинка в ассортименте Optoma – ультрапортативный светодиодный проектор ML1050ST+ с автоматическим фокусом и повышенной яркостью.

 

При весе всего 420 г компактный ML1050ST+ обладает яркостью 1000 LED люмен. Он исключительно удобен в транспортировке, его можно брать с собой на деловую презентацию или в гости к друзьям – проектор легко помещается в чехол для ноутбука; в комплект поставки входит сумка для переноски. Новинка – идеальное устройство категории «plug-and-play» благодаря наличию автоматической фокусировки и моментальному включению/выключению. Источник света на базе LED технологии рассчитан на работу в течение 30000 часов.

 

Проектор оснащен встроенным медиа-проигрывателем и динамиком; позволяет просматривать документы Microsoft Office Фото, видео и аудио файлы могут воспроизводиться непосредственно из встроенной памяти, microSD карты или через USB вход, что позволяет проводить презентации даже без ноутбука. Подключение к ПК, игровым консолям и проигрывателям Blu-ray обеспечивает HDMI-вход.

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