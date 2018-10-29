29.10.2018 13:00

Смарт-колонка, которую выпустила китайская компания Huawei, так и называется – «умная колонка» (AI Speaker, дословно «громкоговоритель с искусственным интеллектом). Внешне устройство напоминает HomePod, цвет корпуса – чёрный или белый.

Смарт-спикер, конечно же, оснащён голосовым помощником. В колонке от Huawei это разработка инженеров из КНР, носящая имя Xiaoyi. Потребителям, не являющимся носителями китайского языка, произнести это будет сложно, а, впрочем, и не нужно – другого языка голосовой ассистент не понимает, поэтому новинка рассчитана – по крайней мере, пока – только на внутренний рынок.