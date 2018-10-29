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«Умная» колонка из Китая


29.10.2018 13:00

 

 

Смарт-колонка, которую выпустила китайская компания Huawei, так и называется – «умная колонка» (AI Speaker, дословно «громкоговоритель с искусственным интеллектом). Внешне устройство напоминает HomePod, цвет корпуса – чёрный или белый.

 

Смарт-спикер, конечно же, оснащён голосовым помощником. В колонке от Huawei это разработка инженеров из КНР, носящая имя Xiaoyi. Потребителям, не являющимся носителями китайского языка, произнести это будет сложно, а, впрочем, и не нужно – другого языка голосовой ассистент не понимает, поэтому новинка рассчитана – по крайней мере, пока – только на внутренний рынок. 

 

Внутри колонки – два 2.25-дюймовых излучателя мощностью 10 Вт от датской компании Dynaudio и шесть микрофонов с функцией 360-градусного распознавания голоса пользователя. В блоке управления предусмотрена кнопка для размыкания контактов микрофонов. В пересчёте на российскую валюту Huawei AI Speaker стоит около 4 000 рублей. Информация о возможном появлении устройства на мировом рынке не подтверждена, но слухи ходят, в том числе и о последующей в этом случае замене китайского Xiaoyi на Google Assistant.

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