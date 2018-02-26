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«Умная» колонка от… Facebook


26.02.2018 12:00

 

 

Летом 2018 года у Amazon Echo, Apple HomePod и Google Home появятся два новых конкурента – «умные» громкоговорители с голосовым помощником Fiona и Aloha.

 

Новинки планирует выпустить корпорация Facebook. В отличие от колонок, доступных на сегодняшний день, обе модели громкоговорителей от Facebook будут оснащаться 15-дюймовым сенсорным экраном. Кроме того, ожидается, что Aloha будет обладать возможностью распознавания лиц. Благодаря лицензионным соглашениям, подписанным Facebook с Sony и Universal Music, пользователи устройств получат доступ к музыкальному контенту, управлять которым также можно будет с помощью голосовых команд.

 

Появление новинок ожидается в июле. 

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