Летом 2018 года у Amazon Echo, Apple HomePod и Google Home появятся два новых конкурента – «умные» громкоговорители с голосовым помощником Fiona и Aloha.

Новинки планирует выпустить корпорация Facebook. В отличие от колонок, доступных на сегодняшний день, обе модели громкоговорителей от Facebook будут оснащаться 15-дюймовым сенсорным экраном. Кроме того, ожидается, что Aloha будет обладать возможностью распознавания лиц. Благодаря лицензионным соглашениям, подписанным Facebook с Sony и Universal Music, пользователи устройств получат доступ к музыкальному контенту, управлять которым также можно будет с помощью голосовых команд.