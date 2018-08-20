20.08.2018 09:55

Информационный Интернет-ресурс AndroidPure раскрыл планы Motorola, касающиеся выпуска «умных» колонок с функцией голосового помощника. Колонка предназначена для китайского рынка, функционал голосового ассистента схож с Amazon Alexa. Официальной информации со стороны представителей Motorola пока не поступало; технические характеристики и дата выпуска новинки неизвестны.

Судя по доступным на сегодня промо-материалам, устройство может «общаться» с пользователем, реагируя на голосовые команды: сообщать новости, напоминать о важных делах, отвечать на вопросы, например, о сегодняшнем репертуаре кинотеатров. Колонка будет самообучаемой; её способность реагировать на команды владельца будет совершенствоваться с каждым днём. Предусмотрены активация «детского» режима, происходящая автоматически, как только громкоговоритель распознает детскую речь, и возможность передачи соответствующего контента – детских сказок или песен.