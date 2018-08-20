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«Умная» колонка от Motorola


20.08.2018 09:55

 

 

Информационный Интернет-ресурс AndroidPure раскрыл планы Motorola, касающиеся выпуска «умных» колонок с функцией голосового помощника. Колонка предназначена для китайского рынка, функционал голосового ассистента схож с Amazon Alexa. Официальной информации со стороны представителей Motorola пока не поступало; технические характеристики и дата выпуска новинки неизвестны. 

 

Судя по доступным на сегодня промо-материалам, устройство может «общаться» с пользователем, реагируя на голосовые команды: сообщать новости, напоминать о важных делах, отвечать на вопросы, например, о сегодняшнем репертуаре кинотеатров. Колонка будет самообучаемой; её способность реагировать на команды владельца будет совершенствоваться с каждым днём. Предусмотрены активация «детского» режима, происходящая автоматически, как только громкоговоритель распознает детскую речь, и возможность передачи соответствующего контента – детских сказок или песен. 

 

Предполагается, что «умная» колонка от Motorola будет совместима с продукцией сторонних производителей; для настройки и управления можно будет использовать специальное мобильное приложение. Устройство создаётся на базе процессора ARM 53 Cortex, поддерживает Bluetooth и Wi-Fi; его диаметр – 90 мм, а внешне колонка похожа на Google Home.

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