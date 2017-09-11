Новинка была представлена на прошедшей в Берлине выставке IFA 2017. Встроенный в акустическую систему Panasonic SC-GA10 персональный помощник Google Assistant позволяет управлять устройством с помощью голосовых команд. Колонка оснащена двумя 20-миллиметровыми твитерами и длинноходным вуфером, обеспечивая насыщенное звучание и широкую звуковую сцену.