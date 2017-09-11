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«Умная» колонка от Panasonic


11.09.2017 15:30

 

 

Компания Panasonic бросила вызов корпорациям Amazon, Apple и Google, выпустив «умный» громкоговоритель SC-GA10.

 

Новинка была представлена на прошедшей в Берлине выставке IFA 2017. Встроенный в акустическую систему Panasonic SC-GA10 персональный помощник Google Assistant позволяет управлять устройством с помощью голосовых команд. Колонка оснащена двумя 20-миллиметровыми твитерами и длинноходным вуфером, обеспечивая насыщенное звучание и широкую звуковую сцену. 

 

Компактный громкоговоритель с возможностью подключения по Bluetooth и Wi-Fi заключен в изящный алюминиевый корпус. Доступны несколько вариантов расцветки.

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